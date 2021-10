Odběrové místo se nachází v přízemí budovy B. Vchod je hlavním vstupem do Svitavské nemocnice. Na výsledek testu lidé musí počkat ve vestibulu nemocnice. Personál jim ho přijde sdělit a předá rovněž certifikát.

Na antigenní testy mohou samoplátci nově i do Svitavské nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.