Odběrové místo pro PCR testování na covid-19 v Moravské Třebové rozšiřuje otevírací dobu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Město společně s odbornou firmou zajistilo mobilní odběrové místo na PCR a antigenní testy. To je otevřeno každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek na parkovišti za budovou městského úřadu v Olomoucké ulici. Testování je k dispozici i bez registrace. Lidé mohou přijít na testy od pondělí do čtvrtku. V pondělí je místo k dispozici od 13 do 17 hodin, v ostatní dny od 12 do 17 hodin.