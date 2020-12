Učitelé v Pardubickém kraji mohou ode dneška zdarma na jednodušší a rychlejší, antigenní testy na covid-19. Krajské nemocnice pro ně rezervovaly více než sedm tisíc míst. K dispozici budou na všech čtyřech odběrových stanovištích – v Pardubicích, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a v Chrudimi. Testování je dobrovolné, zájem o něj ale podle sondy Deníku na školách bude.

„Zájemci o testování budou k testu potřebovat vyplněný formulář, potvrzení zaměstnavatele a musí se registrovat v rezervačním systému,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Od 4. do 18. prosince je testování určeno výhradně pro pedagogické pracovníky, nikoli pro veřejnost.

Zatím není jasné, jak velký zájem budou mít učitelé o testy. „Informaci jsme obdrželi ve čtvrtek odpoledne a zatím se přihlásily dvě učitelky. Myslím si ale, že zájem bude určitě větší. Jde o naše zdraví. Všichni však zodpovědně nosíme ve škole ochranné pomůcky,“ říká Miroslava Jirečková, ředitelka ZŠ U Školek v Litomyšli.

Testování je dobrovolné, škola nesmí učitelům nic nařídit.

„S kolegou na testy určitě půjdeme. Ale asi ne hned, spíše až po týdnu celé výuky ve škole. Teď učíme jen pár hodin,“ podotýká učitel Lukáš ze Svitavska. Tvrdí, že jim na zdraví záleží.

OTEVŘENO DO VEČERA

Nemocnice přizpůsobily časy pro testování, aby nenarušily výuku. „Testujeme přes poledne a v odpoledních hodinách. V Pardubicích funguje odběrové místo dokonce do 20.30 hodin, a to včetně víkendu. Přihlašování probíhá v půlhodinových blocích, do kterých se může přihlásit vždy patnáct osob,“ vysvětluje Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje.

SPOUSTA PAPÍROVÁNÍ

Antigenní testování je možné pouze na základě vyplněného formuláře. Ten je ke stažení na webových stránkách nemocnice a je společný pro odběrová místa Nemocnice Pardubického kraje a pardubickou laboratoř Medila. K testování je nutné přiložit potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je pedagogickým pracovníkem. Odběrová místa tak čeká čtrnáct dní více papírování.

„Administrativa s antigenními testy přímo na odběrovém místě je náročnější než v případě klasických PCR testů. Hledáme cestu, jak proces co nejvíce urychlit a zároveň snížit epidemiologické riziko,“ dodala Bareková.

Podmínkou pro provedení testu je registrace v rezervačním systému, který je od 3. prosince spuštěn na webu nemocnice. „S ohledem na hladký průběh testování je nutné přijít přesně v rozmezí rezervovaného času. Antigenní testy neděláme u osob, které v posledních 90 dnech prodělaly onemocnění covid-19, a u lidí, kterým byl v posledních pěti dnech proveden test metodou PCR s negativním výsledkem,“ upozorňuje Bareková. (ik)

ODBĚROVÁ MÍSTA:

Pardubická nemocnice

pondělí–neděle: 7.00–10.30, 11.00–17.30, 18.00–20.30

Chrudimská nemocnice

pondělí–pátek: 10.30–13.00

Litomyšlská nemocnice

pondělí–pátek: 12.30–15.00

Orlickoústecká nemocnice

pondělí–pátek: 12.00–15.00