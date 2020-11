„Pro starší občany bude přínosem variabilita, kterou Senior taxi nabízí. Dosavadní autobus MHD nikdy neobsluhoval, a z provozních i ekonomických důvodů ani nemohl, celé území města. Především obyvatelé Udánek, Boršova, Sušic a ostatních periferních částí byli o tuto možnost přepravy ochuzeni,“ uvedl starosta Miloš Mička.

MHD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ V ČÍSLECH:



Náklady na provoz MHD na 1 rok: 1,5 milionu korun.



Průměrný počet přepravených za 1 den: 108 cestujících.



Počet spojů za 1 den: 21 spojů.



Průměrný počet cestujících na 1 spoj: 5 cestujících.



Odhad nákladů na provoz Senior taxi v Moravské Třebové: 350 tisíc korun ročně.

Autobusy MHD ve Třebové nikdy plné nebyly, i tak avizovaná změna vyvolala ve městě vlnu nevole. „Nelíbí se mi, že bude MHD zrušeno. Nejsem řidič a dopravu jsem hodně využívala. K lékaři, na nákupy, do aquaparku. I moje maminka, která je invalidní, si troufla jet autobusem. Úbytek cestujících byl způsoben i nouzovým stavem. Jsem si jistá, že zrušení MHD v Moravské Třebové je velká chyba. Taxi si moje maminka neobjedná,“ řekla Jana Chadimová. Stejný názor mají i lidé, kteří podepsali petici. Archy s podpisy doručilo v úterý několik obyvatel na radnici.

Šance, že autobusy městské hromadné dopravy vyjedou do ulic i po 12. prosinci, je ale mizivá. „Lidé, kteří hromadnou dopravu využívali, se snaží přesvědčit, aby byla zachována. Není ale šance, aby dál jezdila od ledna do konce března, protože končí smlouva. Musela by se znovu vypsat soutěž,“ vysvětlil místostarosta Petr Frajvald. Přiznal, že z lidského hlediska by byl pro nezrušení, ale důležitá je i ekonomika a čísla hovoří jasně. „Máme 100 cestujících denně v desetitisícovém městě. Srovnatelná města dotují Senior taxi asi 300 tisíci korunami ročně, v Moravské Třebové vychází MHD na 1,5 milionu korun. Nebudeme vozit zdravé lidi, kteří mohou chodit pěšky. Příští rok se škrtají peníze obcím. Ty peníze musíme někde vzít, a to tam, kde to bude nejméně bolet,“ popsal Frajvald.

Taxi od Charity

Důvodů pro ukončení provozu MHD je více. „Každý den vidíme prázdný autobus projíždějící městem. K tomu musíme připočítat rostoucí finanční náklady na provoz,“ podotkl starosta Mička. Hlavním cílem MHD v Moravské Třebové mělo být zajištění dopravy navazující na vlakové spoje a zvýšení atraktivity opraveného vlakového terminálu. To se však nepovedlo. V roce 2021 je navíc v plánu rekonstrukce Lanškrounské ulice a v souvislosti se stavbou nové nemocnice se bude opravovat Svitavská ulice. „Trasa MHD by se proto musela přehodnotit a jezdit po objízdných trasách, které ale nemohou obsáhnout potřeby většiny obyvatel. Jako jediné řešení se nabízí zavedení Senior taxi,“ dodal Mička.

Za jednu jízdu taxíkem lidé zaplatí zhruba dvacet korun, zbytek platí město. O zavedení Senior taxi, které má provozovat třebovská charita, budou jednat zastupitelé v pondělí 14. prosince.

K lékaři ano, na nákup ne

Senior taxi využívá více než 70 měst v zemi. V Pardubickém kraji nově službu nabízí Králíky na Orlickoústecku. Třetím rokem jezdí Senior taxi v Hlinsku. „Zájem o službu roste, aktuálně máme zhruba třináct jízd denně. Senior taxi u nás využívají senioři nad 65 let, hendikepovaní lidé a také rodiče a malými dětmi. Podmínka je, že musí mít speciální kartu. Těch jsme vydali už přes 500,“ sdělil starosta Hlinska Miroslav Krčil. Město stojí služba ročně asi 200 tisíc korun. Lidé se taxíky dostanou k lékaři, na hřbitov, na úřad nebo za kulturou. Na nákupy ale musí volit jinou dopravu, k supermarketům je totiž taxi nesveze.

Hlavní výhoda pro občany je ta, že službu mohou využít kdekoliv. Lidé starší 65 let nebo osoby s omezením pohybu a ZTP si v pracovních dnech jednoduše zavolají a domluví příjezd auta přímo k domu. Nemusí tak hledat nejbližší zastávku MHD nebo sledovat jízdní řád.

ČTYŘI OTÁZKY PRO STAROSTU MILOŠE MIČKU



Jak dlouho jezdila MHD v Moravské Třebové a proč jste ji vlastně zavedli?

Městská hromadná doprava funguje ve Třebové od října roku 2018. Ten hlavní důvod bylo zatraktivnění vlakových spojů do Moravské Třebové a propojení vlaků s městem.



Kolik lidí průměrně využívá autobusy a kolik to město stojí?

Náklady jsou opravdu vysoké. Za první rok se pohybovaly ve výši asi 2,4 milionu korun. Letos jsme přistoupili k redukci počtu spojů a očekáváme, že se dostaneme na 1,5 milionu korun. Průměrný počet cestujících je 100 osob za den.



Většina seniorů cestuje k lékaři nebo na úřad. Budou si moci Senior taxi dovolit?

Jsem přesvědčený, že ano. Orientační cena jednoho jízdného se pohybuje okolo 20 korun ve srovnatelně velkých městech.



Může rozhodnutí města ještě něco zvrátit?

Přepravci MHD končí smlouva 12. prosince. Obdrželi jsme petici občanů. Budeme ji předkládat na jednání zastupitelstva.