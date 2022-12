Tělocvična, skatepark i hřiště hasičů. Cihelnu ve Svitavách čekají lepší časy

Nejlepší éra ploché dráhy ve Svitavách je dávno pryč. Areál Cihelna na okraji města je zastaralý a potřebuje velkou investici. Radní mají na stole hotovou první studii. Celková rekonstrukce by měla být hotová do deseti let. Náklady přesáhnou zřejmě sto milionů korun.

Areál Cihelna ve Svitavách čeká kompletní modernizace. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková