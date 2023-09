/FOTO, VIDEO/ Byt litomyšlského rodáka a slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany se dočká kompletní rekonstrukce, která by měla město Litomyšl stát asi 20 milionů korun. Zájemci mohou zdarma byt v zámeckém pivovaru v Litomyšli naposledy navštívit od pátku 1. do neděle 3. září. Další možnost bude až v červnu 2024.

Byt litomyšlského rodáka a slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany se dočká kompletní rekonstrukce. | Video: Kristýna Sauerová

Jednu z posledních příležitostí navštívit prostory, které slavný skladatel obýval, využila v první zářijový den například Anežka Procházková. „Nikdy jsem tu nebyla, je to tu opravdu krásné. Nejvíce mě šokovaly vystavené brýle, které Bedřich Smetana nosil. Něco tak malého jsem ještě neviděla,“ prozradila s nadšením a dodala, že se přijede se svou rodinou podívat na výsledek rekonstrukce.

V minulosti prošel zámecký pivovar rekonstrukcí, ale na rodný byt skladatele nevyšly finance. „Změnit se musí všechny inženýrské sítě, podlahy a další věci,“ vyjmenoval místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

FOTO: Rodný byt Bedřicha Smetany čeká k výročí rekonstrukce

Během oprav dojde také na propojení bytu s ostatními sály v zámeckém pivovaru. Kromě toho stavaři obnoví původní vstup z průchodu do pivovaru. V současné době návštěvníci do expozice vstupují přímo ze zámeckého nádvoří.

I samotná expozice se dočká změny. „Bude tam nově prostor, kterému říkáme zlatá místnost, kde budou běžet hudební ukázky a videa,“ přiblížil místostarosta.

Rekonstrukce začne na podzim, návštěvníci by se mohli do nově opravených prostor podívat v červnu 2024, kdy budou vrcholit oslavy 200 let od narození Bedřicha Smetany. Zároveň si připomeneme 140 let od jeho úmrtí.

Celková rekonstrukce se vyšplhá asi na 20 milionů korun.

Zdroj: Kristýna Sauerová