Svitavy - Odpočítávání začalo… Již jen několik dní zbývá do změny jízdních řádů. Podle nových řádů vyjedou autobusy a vlaky už 11. prosince! A jednání ještě nekončí. Připomínek mají lidé stále dost a neskrývají rozčilení. Někde dokonce místo autobusu pojede taxík.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Potíže řeší mimo jiné v Pohledech. „Jde mi o to, zda by mohl odpolední autobus projet celou obec a ne jenom část,“ řekl starosta Antonín Vajgl. Technologové společnosti Oredo zjistili, že by to z časových důvodů neměl být problém. Věc bude údajně brzy vyřešená. „V případě, že k tomu opravdu dojde, pak budu spokojený, protože ostatní požadavky občanů se podařily splnit. Ocenit musím i to, že o víkendu nám byl přidán jeden spoj,“ dodal Antonín Vajgl.

Více linek

S novými jízdními řády si polepší také Koclířov. „Autobusy, které nás dříve nesmyslně míjely, k nám nyní zajíždějí, takže jsme spokojení,“ prohlásil starosta Koclířova Jaromír Lenoch. Problém mají jen u ranního spoje, který vozí děti do školy do Svitav. „Ten má do Svitav přijíždět v 7.45 hodin. Bohužel zdejší gymnázium právě v tu chvíli začíná vyučování,“ řekl Lenoch. Nyní jezdí autobus o pět minut dříve a gymnazisté z Koclířova přicházeli na vyučování s drobným zpožděním, které jim učitelé tolerovali. Pětiminutovým posunem se ale situace mění. „Autobusovou linku ale nelze bohužel v jízdním řádu posunout, a tak nezbývá než jednat se svitavským gymnáziem o posunutí začátku vyučování,” sdělila Magdalena Navrátilová, mluvčí Pardubického kraje. Starosta Jaromír Lenoch slibuje, že bude s vedením gymnázia jednat. Věří, že obci vyjde škola vstříc.

S řešením dopravní obsluhy regionu nemá problém ani starosta David Šimek ze Svitav. „Trápí nás jen dvě věci. Jednak to, že se u nás bude sjíždět velké množství autobusů před vlakovým nádražím, kde pro ně není místo. Druhý problém spočívá v tom, že nevyužívaná autobusová zastávka na okraji města se po zrušení osobních vlaků stane poměrně frekventovanou. Jenže v jejím okolí není místo pro parkování,“ vysvětlil David Šimek. O problému ví i náměstek hejtmana Jan Tichý. „Na příští týden máme s panem starostou naplánované setkání, kde celou situaci budeme řešit,” slíbil Tichý.

Ve Svitavách navíc vzniklo jedno průlomové řešení dopravní obsluhy. Ve směru na Brněnec totiž chybělo pro několik lidí spojení po desáté hodině večer. Lidé by tady museli čekat přibližně hodinu, což je při návratu z odpolední směny nepřijatelné. „Musíme proto využít takzvanou třetí vrstvu dopravy. Odvézt lidi musíme, ale vypravovat pro ně autobus, to by bylo ekonomicky nemožné,“ vysvětlil náměstek Jan Tichý. Tvrdí, že najdou vhodnou taxislužbu, která pro kraj v závazku veřejné služby tyto cestující odveze. „Je mi jasné, že toto v naší zemi netradiční řešení, které je ale mimochodem v cizině normální, bude cílem laciné kritiky. Ale tam, kde by jiné kraje posílaly pro dva tři cestující celý autobus a platily sto dvacet korun za kilometr, my vyřešíme problém tak, že je necháme odvézt taxíkem a kilometr nás vyjde na desetinu této ceny,“ informoval Tichý. Taxík přitom bude dokonce zanesený v jízdním řádu.

Starostové Opatovce a Dětřichova postrádali aktualizovanou podobu jízdních řádů. „V poslední době se návrh jízdních řádů několikrát měnil. Takže v současnosti nevím, které linky platí a které ne,“ uvedl starosta Opatovce Martin Smetana. Technolog společnosti Oredo ho seznámil s aktuální verzí autobusové obsluhy obce. „Jsem spokojený s nabídkou spojů. Teď budu potřebovat jen získat platný jízdní řád, abych ho mohl dát lidem,“ řekl Smetana. Námitky nemá ani jeho kolega z Dětřichova Tomáš Mrštný. „Jsme s dopravní obsluhou obce spokojeni. Dokonce došlo k jejímu navýšení, takže nemáme s novou podobou jízdních řádů problém,” dodal Mrštný.

JAK TO VIDÍ…



František Bartoš, starosta Poříčí



Pokud bude v platnosti poslední varianta, která se už asi měsíc dopracovává, tak co se týká četnosti, to si nemůžeme stěžovat, protože autobusů pojede relativně hodně, možná ještě více než teď. Akorát mám obavy, že nebudou v dobrých časech a velká většina nebude plně vytížená. Na druhou stranu chybí návaznost z Litomyšle na další města, do Vysokého Mýta, České Třebové a hlavně na Svitavy. Jde o pracovní a školní spoje. Problém je v tom, že zaměstnavatelé začínají pracovní dobu různě, to znamená někteří od pěti, jiní od šesti, od sedmi… A je problém linky na to napasovat. Stávající model není sice ideální, nicméně funkční a zaběhlý. A v podstatě si lidé zvykli a možná i zaměstnavatelé se leckdy přizpůsobili jízdnímu řádu. Takže v tuhle chvíli je to podle mého názoru krok zpět. Naštěstí se podařilo zachránit linky pro děti do škol. Původní návrh totiž počítal s tím, že sto dvacet dětí z této spádové oblasti bude svážet ráno jeden autobus. Takže jsme se nakonec dostali na tři autobusy. Je tam maličko větší prodleva než nyní. Nebude problém s kapacitou, ale nevíme, jak dobře budou spoje navazovat v Dolním Újezdu na začátek vyučování ve škole. Ale kapacitně to bude pokryté. Více ovšem ukáže praxe, až začnou jízdní řády platit.



Místní lidé autobusem jezdí. Ti, kteří je využívají dosud, budou jezdit dále, ale ostatní, co už cestují auty, tak se k autobusům nevrátí. Ta myšlenka kraje vrátit lidi do autobusů je sice moc hezká, ale nevěřím tomu.