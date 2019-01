Svitavy - Pátrání po předcích je zajímavé. Nadšence, kteří se do složité práce pustí, mohou potkat překvapení.

RODOKMEN NA CELOU ZEĎ. Tauerovi ze Strakova vypracovali svůj rodokmen do osmnáctého století. Dále se nedostali kvůli nečitelným dokumentům. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Po svých kořenech pátrala roky také rodina Tauerova ze Strakova u Litomyšle. Vloni na jaře uskutečnili setkání rodu. Tehdy se do vesnice sjelo více než sedm desítek lidí, kteří nosí příjmení Tauer.

Tauerovi ze Strakova pátrali po předcích v archivech, kronikách a pomohly jim rovněž výpovědi žijících potomků. V rodokmenu se dostali až na přelom osmnáctého a devatenáctého století. „S myšlenkou mít rodokmen jsem začal koketovat už před dvaceti lety. Pak ale nebyl čas. Teprve v roce 2011 jsme se k tomu se synem vrátili. Zajeli jsme několikrát do archivu v Zámrsku, pátrali jsme v příbuzenstvu," popsal pátrání Antonín Tauer ze Strakova.

Genealog

Spolu se svým synem zjistil, že v minulosti bylo jejich příjmení na Litomyšlsku hodně rozšířené. Kořeny objevili v Čisté a Pazuše. „Prvním naším doloženým předkem je František Tauer, který se narodil na konci osmnáctého století v Čisté. Přesné datum narození a úmrtí neznáme. Dále do historie jsme se nedostali, protože matriky jsou hůře čitelné a bez znalosti němčiny a švabachu je nemožné něco zjistit," vysvětlil Antonín Tauer mladší.

Po stopách své rodiny se do minulosti vydal i Čestmír Tauer z Prahy. Sám došel do roku 1730. Dále neměl přístup do archivů, proto si na „pátrání" najal genealoga. Ten mu rodokmen za tři roky dovedl až do roku 1635.

Při sestavování rodokmenu na „vlastní pěst" musí lidé počítat zejména s hodinami strávenými v archivech a nad kronikami. Nacestují také kilometry po republice, protože kroniky se nacházejí v různých archivech. Ve svitavském okrese sídlí archiv v Litomyšli. Tady platí, že zájemce si musí archiválie předem objednat. Za nahlížení v badatelně v archivu se neplatí. Hradí se kopie a opisy dokumentů.

