Tátovi dvou dětí pojišťovna odmítá platit lék na rakovinu

Litomyšl – „Chci se vrátit zase na hřiště,“ říká Martin Kusý, bývalý brankář fotbalistů z Cerekvice nad Loučnou. Návrat ale nebude tak snadný. Třiatřicetiletý otec dvou malých dětí bojuje se zákeřnou nemocí. Letos na jaře mu lékaři diagnostikovali karcinom prsu. Bere silné léky a ten nejúčinnější, který mu může prodloužit život, pojišťovna zatím odmítá hradit.

Martin Kusý z Litomyšle bojuje s rakovinou a děkujeme všem lidem za pomoc.Foto: archiv rodiny

Vše mohlo ale být jinak. „Vloni v říjnu jsem si nahmatal v levém prsu bulku a preventivně jsem se objednal na vyšetření. Ve Svitavské nemocnici na ultrazvuku mě ujistili, že jde jenom o zduření prsní žlázy,“ vzpomíná Martin Kusý.

Tehdy měl šanci nemoc podchytit včas. Bulka se během půl roku zvětšila, místo aby zmizela, jak tvrdili lékaři ve Svitavách. Vpáčení bradavky dohnalo mladého muže zpět do nemocnice. „V dubnu jsem šel na mamograf a následně i biopsii, která prokázala karcinom prsu. Vzhledem ke špatnému odhadu tamních lékařů a prodlení v diagnostice již byly založeny metastázy v uzlinách a kostech a má rakovina se dostala až do čtvrtého stadia,“ popisuje těžké okamžiky Martin Kusý.



Má rád sport a boj o život nevzdává. Chce znova obléci dres a postavit se do fotbalové brány. „Začátky byly horší, teď je to lepší. Brečet nepomůže. Bojujeme, jak to jde,“ říká Martinova manželka Zuzana.



Manželé jsou přesvědčeni, že lékaři ve Svitavách udělali chybu, která jim změnila život. „Jednám s právníkem o určitých krocích, ale zatím se k tomu nechci blíže vyjadřovat,“ dodává Martin Kusý. Vedení nemocnice se k případu nevyjádřilo. „Bez souhlasu pacienta nemůžeme sdělovat jakékoliv informace týkající se jeho zdravotního stavu nebo průběhu vyšetření a léčby,“ uvedl tiskový mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Dušan Korel.

LÉK PRO MARTINA Transparentní účet u Komerční banky: 115-5641220217/0100. Účet je veřejně přístupný a peněžní akce je možné sledovat na stránkách banky.

Nyní jezdí otec dvou dětí každé tři týdny na biologickou léčbu. „Rakovina se zastavila a stahuje se zpátky z kostí i uzlin. Zmenšil se i primární nádor,“ podotýká Martin Kusý. Koncem listopadu absolvoval Martin další lékařská vyšetření. Lékaři objevili nejasný nález v lymfatických uzlinách a doporučili odložit léčbu lékem Perjeta do další linie léčby, protože by nyní neměla tolik pozitivních účinků.



„Po konzultaci s lékaři jsme se rozhodli lék Perjeta ponechat až do další linie. Nevím, kdy u mě nastane progrese, proto ani nedokážu říct, kdy lék budu moci použít,“ vysvětluje Martin. Pokud se však rakovina dostane do další linie, Perjeta může Martinovi velmi pomoci. „Aby byla léčba co nejúčinnější a abych tu pro svoje děti mohl být co nejdéle, rád bych absolvoval i léčbu Perjetou,“ dodává.



Jenže lék Perjeta Všeobecná zdravotní pojišťovna nehradí. Jedna dávka stojí 70 tisíc korun a podává se každé tři týdny po dobu několika let. Mladá rodina léčbu ze svého rozpočtu neutáhne, proto založila transparentní účet. Během tří týdnů tam lidé poslali téměř 600 tisíc korun. „To jsme vůbec nečekali. Chceme všem poděkovat. Velmi si pomoci vážíme,“ říká Martin Kusý.



Do budoucna má rodina naději, že lék začne pojišťovna hradit. Doposud hrál podle pojišťovny zásadní roli odmítavý postoj výrobce, který nebyl vstřícný k návrhu, aby nesl odpovědnost za to, že jeho lék funguje. „Intenzivně se snažíme vyjednat přístup k léčbě. Po sérii jednání vše nasvědčuje, že výrobce svůj negativní postoj změní, přijme odpovědnost za funkčnost léku a přípravek by mohl být v dohledné době hrazen z veřejného zdravotního pojištění,“ sdělil tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Kupte dárek a pomozte i vy!Martine drž se! Přátelé i cizí lidé přejí mladému muži jediné. Aby se uzdravil. Trojice mladých žen navíc na Facebooku uspořádala prodejní akci, jejíž výtěžek věnují na Martinovu léčbu. „Původně jsme si nic extra neslibovaly, spíše jen to, že se zapojí několik známých. Výše částky nás překvapila. Doufám, že se vybere aspoň 70 tisíc na jednu dávku léku,“ říká Hana Tomašová, jedna z iniciátorek. Ve skupině je přes tisíc lidí a částka šplhá k 60 tisícům. Akce končí ve čtvrtek 7. prosince ve 22 hodin.