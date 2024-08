„Hodně rodičů prošlo oddíly a teď sem jezdí jejich děti. A jak rostou, zůstávají a některé postupně přechází mezi vedoucí. Mají svoji partu a to dělá hodně moc,“ podotýká Ondřej Komůrka, který je součástí zálesáckých táborů od sedmnácti let a roky tráví každé léto v táborové kuchyni.

Děti pobíhají mezi stany, některé si už čistí zuby u lavoru s vodou ze studánky a jiné uklízí ve stanu. Klasické ráno v zálesáckém táboře na Damašku u Pusté Rybné. Letos je tu okolo sedmdesáti dětí a více než dvě desítky dospělých, kteří se starají o chod tábora.

„Děláme tábory zaměřené na turistické dovednosti a vždy máme nějaké ústřední téma, na kterém je postavena celotáborová hra. Tentokrát jsou to Piráti z Karibiku. Děti hledají černou perlu, projíždějí mořem a navštěvují ostrovy zaměřené na nějaké téma. Byli jsme na ostrově přátelství nebo také hazardu,“ přibližuje program tábora hlavní vedoucí Pavel Dědič.

Během čtrnácti dní tak děti zažijí dobrodružství, ale také se naučí postarat samy o sebe. Služby v kuchyni jsou už minulostí, ale i tak mají několik povinností.

„Nezapojují se tolik jako dřív, kdy byl chod tábora zcela závislý na oddílu. Dříve jsme vyčlenili z chodu dne celý oddíl, který opravdu pomáhal od rána do včera. Dnes to řešíme tak, že služba dělá jen dílčí úkony, topí v brutaru, kde ohříváme vodu na mytí nádobí, seká dřevo na topení. Stará se o úklid v táboře, hlídá doplňování várnice s pitím nebo jestli je uklizeno ve sprchách. Také drží dobrovolné noční hlídky,“ vysvětluje Dědič.

V táborové kuchyni se chystá snídaně, dospěláci mažou chleby pomazánkou a obkládají je kolečky salámu, další připravují do várnice čaj. „Na snídani rozkrájíme tak pět nebo šest bochníků chleba,“ podotýká Komůrka. Venku už postávají děti s hrnečky a ešusy.

„Jsem tady podruhé a je to tu moc fajn, program super i vedoucí. Dny máme docela nabité a akční. Když mám službu pomáhám, ale že by se mi dobrovolně chtělo, to ne, ale když je potřeba, pomůžu,“ přiznává Viktorie. Stejně to vidí její kamarádka Vendy. I ona je na Damašku podruhé a je z tábora nadšená. „Vůbec se mi nestýská, těch čtrnáct dní je úplně v pohodě. Vaří tu dobře, jen špenát nevím, nevím, ale jinak sním skoro všechno,“ směje se Vendy.

Dospěláci v kuchyni mají od rána plné ruce práce. Jen co skončí s přípravou snídaně, chystají oběd a už plánují večeři.