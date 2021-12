Poplatek vzroste ve všech obcích, kde svoz odpadu zajišťuje společnost Liko Svitavy. Může za to zdražení energií, pohonných hmot a také nárůst poplatku na ukládání odpadu na skládkách. V Litomyšli mají výhodu početnější rodiny. Za třetí a každé další dítě už totiž rodina neplatí ani korunu. „Zdražení je nepříjemné, ale v Litomyšli je zase levná voda. Snažíme se chovat jako hospodáři,“ podotkl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Na městském úřadu uvažují, že by poplatek za svoz odpadu nevybírali jednorázově, ale bylo by možné ho rozdělit třeba na půlroční splátky. Málo neplatí ani obyvatelé Moravské Třebové, kde od ledna musí uhradit 852 korun na osobu.

Za popelnice si v příštím roce připlatí i lidé v České Třebové, kde poplatek vzroste z 588 korun na 720 korun na obyvatele. Odpadu ve městě přibývá a radnice doplácí na jeho likvidaci. Na jaře ale ve Třebové začne svoz tříděného odpadu, a to papíru, plastů a bioodpadu přímo od domů. Na zdražování se připravují i ve Vysokém Mýtě. Lidé tady platí už osm let stále stejnou částku, a to 520 korun. Od ledna to bude ale 660 korun. Zvýšení poplatku je podle radnice nevyhnutelné, protože minulý rok Vysoké Mýto doplácelo ztrátu 11 milionů korun, tedy zhruba 932 korun na člověka.

Naopak v Chrudimi drží zastupitelé slovo a nezdraží svoz odpadu ani o korunu. I v roce 2022 budou obyvatelé platit 600 korun na osobu. Koalice totiž v programovém prohlášení před třemi lety slíbila, že místní poplatky neporostou. „V budoucnu se ale už město zdražování nevyhne,“ dodal místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.

Ve Svitavách se už teď připravují na rok 2030, kdy skončí skládkování a radní se rozhodli pořádně “šlápnout“ do tříděného odpadu. Nechtějí totiž, aby za pár let neúnosně vzrostly poplatky za svoz odpadu. Z evropské dotace pořídilo město 1400 nádob na plastový odpad, které nabízejí lidem zdarma. „V současnosti máme pro rodinné domy stále k dispozici zhruba jednu třetinu nádob. Hromadný výdej plánujeme na jaře příštího roku, ale je možné si pro nádobu přijít i nyní,“ sdělil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice.

Svoz plastového odpadu od domů je jednou za měsíc a zajišťuje ho firma Liko. Letos platili lidé ve Svitavách za svoz odpadu 780 korun na osobu. V roce 2022 dojde k navýšení poplatku za komunální odpad o 48 korun, nově tedy bude poplatek 828 Kč na osobu za kalendářní rok.