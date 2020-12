Návštěvníci se dozví, jak vypadaly Vánoce v minulosti a jaké k nim patří tradice. Nebude chybět vánoční výzdoba komnat, stromeček nebo slavnostně prostřená tabule. „Vzhledem k vládním nařízením se ale uskuteční pouze prohlídky hradu. S žádnými vánočními akcemi ani návštěvou Mikuláše a čertů letos nepočítáme. Netroufáme si hromadné akce uspořádat,“ uvedl kastelán Svojanova Miloš Dempír.

Vánoční prohlídky se uskuteční o víkendu 5. a 6. prosince a také o týden později 12. a 13. prosince. Do hradu se dostanou lidé s průvodci ve skupinkách po deseti lidech. „Na prohlídky se nemusí návštěvníci hlásit dopředu. Máme dostatek průvodců,“ dodal Dempír. Hrad bude o víkendu otevřený v sobotu a v neděli, a to vždy od 10 do 17 hodin.