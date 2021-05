OBRAZEM: Svojanov ukrývá desítky miniatur českých hradů a zámků

Už jako šestiletý kluk měl Miloš Dempír ze Svojanova rád hrady a zámky. S rodiči hodně cestoval a oblíbené památky si později začal vyrábět z papíru. To ještě netušil, že se za několik let stane kastelánem hradu Svojanov. Na gotické památce u Poličky působí už čtrnáct let a vystavuje tady i svou unikátní kolekci papírových modelů hradů a zámků. Sbírka čítá okolo 140 staveb a je největší ve východních Čechách.

Miloš Dempír vlastní unikátní kolekci papírových modelů hradů a zámků. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Rozsáhlou kolekci modelů vystavuje Miloš Dempír v podkroví Domu zbrojnošů. „Je to můj koníček asi od šesti let. Hodně jsme s rodiči cestovali a k modelařině mě přivedla babička, která mě učila stavby sestavovat. Tehdy jsme kupovali papírové vystřihovánky. To byl základ, časem, když jsem měl nějaký oblíbený hrad nebo zámek, tak jsem chtěl mít doma jeho model. Když nebyl, donutilo mě to, abych si ho sám navrhl,“ vzpomíná Miloš Dempír. V Domě zbrojnošů tak návštěvníci uvidí sedm desítek jeho vlastních miniatur známých památek. Sbírku doplňují modely z kupovaných vystřihovánek. Ty jeho autorské jsou náročnější, většinou mu práce na jednom modelu zabere dva nebo tři měsíce. „Když má člověk dobré podklady, není takový problém model namalovat. Všechno dělám ručně, i když v dnešní době už modeláři hodně tvoří v grafických programech, ale já zůstávám u tradiční výroby. Dnes není problém na internetu sehnat plány nebo půdorysy hradů a zámků, existuje taky hodně fotodokumentace,“ popisuje Dempír. Hrad Svojanov hlásí otevřeno. Nabízí prohlídky bez průvodců Přečíst článek › Mezi zmenšeninami památek nechybí ani Hrádek u Nechanic, Žleby, Kačina, pardubický zámek, Loket nebo hrad Rožmberk. Ve sbírce má také „svůj“ Svojanov. „Jeho model jsem si vyrobil už někdy v 90. letech. Měl jsem Svojanov vždy rád, byl to od dětství můj oblíbený hrad. Z Brna jsme sem jezdili často na výlety, takže jsem hrad dobře znal,“ říká kastelán. Jeho kolekce zahrnuje i modely dalších památek, kde působil, a to Častolovice nebo Mníšek pod Brdy. Miloš Dempír si ale taky splnil svůj sen a koupil zchátralý zámek Poláky na severu Čech poblíž Chomutova. I ten už má svůj model. „Taky jsme vydali vystřihovánku Poláků, která je už v prodeji,“ podotýká. K zajímavým exponátům v Domě zbrojnošů patří i model samotného hradu Svojanov s krajinářskou úpravou od Milana Bartoše. Ten představuje současnou podobu hradu se všemi detaily po dokončení celkové rekonstrukce. Rekonstrukce na Svojanově: zdi hradu zpevní ocelové tyče Přečíst článek ›