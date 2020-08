Druhá polovina letních prázdnin bude na hradě Svojanov ve znamení pohádek a pověstí.

Sezona na hradě Svojanov. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Místo třicetileté války, která se už tradičně odehrává v polovině srpna, se výletníci mohou těšit 15. a 16. srpna na Pohádkový Svojanov. „Jak už název napovídá, při prohlídkách hradu se návštěvníci budou potkávat s pohádkovými bytostmi,“ uvádí kastelán hradu Miloš Dempír. Scény ze známých českých pohádek odehrají na prohlídkovém okruhu A členové letohradského spolku Honorata. Ale pozor, setkání s pohádkovými postavami budou interaktivní, to znamená, že účastníci prohlídek by měli počítat s tím, že budou vtažení do děje.