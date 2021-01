Od ledna se vrací útulek pro opuštěné psy do Svitav, a to na kynologické cvičiště v Lačnově. Majitelé ztracených psů a zájemci o psa z útulku budou mít možnost využívat služeb přímo ve Svitavách. Dosud byl útulek pro Svitavy v záchranné stanici Zelené Vendolí.

Ilustrační snímek. Pes v útulku | Foto: Deník / Milan Kilián

„Smlouva platí do konce roku a provozovatel o prodloužení nepožádal," informoval mluvčí města Jiří Johanides. Vedení Svitav se rozhodlo ulehčit práci strážníkům městské policie a také šetřit peníze z kasy. „Dlouhodobě jsme řešili, co bude s útulkem. Končí smlouva se Zeleným Vendolím, tak jsme to využili pro změnu. Strážníci, když odchytí psa, musí ho odvézt do Vendolí. Pak se vrátí do Svitav, ale když se ozve rodina, zase musí jet pro psa. Bere to čas. Pan Zelený navíc není ve stanici 24 hodin denně. Nepružný systém se nám nelíbil. Řekli jsme si, že těch pár psů budeme řešit tak, že zřídíme vlastní útulek,“ sdělil svitavský starosta David Šimek. Podle něho vyjde také městský útulek výrazně levněji než dotování služeb v Zeleném Vendolí.