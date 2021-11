„Ostuda, že nebyla schválena dotace pro Zelené Vendolí. Zvířátka potřebují stravu a péči, očividně je to těm na úřadě ve Svitavách jedno. To je smutné,“ poznamenala Martina Sajtlerová.

Ruku pro poskytnutí dotace zvedli čtyři zastupitelé, sedmnáct jich hlasovalo proti. „Navrhl jsem kompromisní částku 60 tisíc korun, ani to bohužel neprošlo. Zastupitelstvo následně zamítlo i samotnou žádost na 100 tisíc korun. Je to ostuda,“ uvedl zastupitel Vojtěch Fadrný (Piráti a nezávislí).

Město se brání, že požadovalo po stanici dokumenty, které ale vedení Zeleného Vendolí ani po urgencích nedodalo. „Odbor životního prostředí vyzval stanici k doplnění informací, které jsou důležité při rozhodování nejen o poskytnutí dotace, ale také o její výši,“ sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Hlasování o dotaci pro ZO ČSOP Zelené Vendolí

„Šlo o výroční zprávu za rok 2020 a sdělení informace o výši konkrétní finanční podpory ostatních obcí. Jednalo se tedy o dokumenty, které poskytnou představu o hospodaření a také o tom, jakou měrou se město Svitavy podílí na provozu stanice v porovnání s dalšími 335 obcemi,“ dodala Kotasová.

Zelené Vendolí městu dodalo nekompletní podklady, z nichž vyplývá, že společně s ekocentrem zajišťuje ekologickou výchovu pro školy. Svitavy proto znovu požádaly stanici o soupis konkrétních aktivit záchranné stanice pro svitavské mateřské a základní školy od roku 2019.

„Vzhledem k tomu, že tyto podklady Zelené Vendolí nedodalo, oslovilo město všechny obce, ze kterých má záchranná stanice na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí přijímat handicapované živočichy, a dále kraje, v nichž se obce nacházejí, tedy kraj Pardubický, Jihomoravský a Vysočina,“ uvedla Kotasová.

Záchranná stanice Zelené Vendolí zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem vrátit je zpět do přírody. Provozuje také psí útulek a ekocentrum.

Zamítnutí dotace znamená pro Zelené Vendolí zásadní problém. Naštvaný je nejen vedoucí stanice Josef Zelený, ale také lidé z regionu. „Nebudu se k tomu rozhodnutí vůbec vyjadřovat. Co to pro nás znamená, je vcelku jedno, ať si každý udělá názor, jaký chce,“ komentoval rozhodnutí Svitav Josef Zelený. Lidem ale vzkázal, že stanice funguje normálně dál. „Ta zvířata za to nemůžou,“ řekl.

Vloni záchranná stanice získala nejvíce peněz na provoz právě ze Svitav, šlo o částku 100 tisíc korun. Ostatní obce poskytly maximálně 20 tisíc korun. Svitavští zastupitelé doporučili vedení stanice, aby požádala přímo městskou radu o dotaci 25 tisíc korun.

„V případě opětovné žádosti jsme ochotní poskytnout nejvyšší dotaci ze všech měst a obcí spádového území. V dnešní době je těžké sehnat peníze na chod stanice, proto jim doporučujeme poslat žádost o podporu i dalším 176 obcím ze spádového území, které doposud nebyly osloveny,“ řekl starosta David Šimek.

Podle něj ale nemůže Zelené Vendolí spoléhat pouze na nadstandardní podporu Svitav. Město od roku 2005 poskytlo Zelenému Vendolí dotace téměř dva miliony korun, a to především na provoz stanice, ekologickou výchovu a akce pro veřejnost.