Opatření zabrala a lidé se minulou sezonu koupali v Rosničce skoro celé léto. „V minulých letech byla voda zakalená už na začátku července, vloni až v polovině srpna. Taková kvalita vody byla v Rosničce naposledy v roce 2012,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Z oblasti u Rosničky se tak stává turisticky vyhledávaná oblast. Vloni tady město otevřelo dvoukilometrovou Sváťovu zážitkovou cestu, letos přibyly hrací lavičky.

Vloni v červnu vznikla v okolí svitavského rybníku Rosnička nová zážitková trasa s originálními herními prvky pro děti. Baví však i dospělé návštěvníky. Trasou provází malé i velké pohádkový příběh o perle, labutí princezně a zvědavém svitavském skřítkovi Sváťovi. Zábavu těm, kteří budou chtít pomoct Sváťovi zachránit princeznu, obstará osm jedinečných herních prvků: Hopsemínko, Rovnovážka, Žabí cirkus, Rybkolov, Hadidráha, Okapka, Pylnice a Mravenčení. Herní prvky jsou originální, dřevěné, nádherně pomalované a podle svitavské radnice úplně „vymazlené“. Jsou rozmístěny v okolí rybníka v areálu Brand a jsou dobře viditelné z hlavních cest. Radnice nechala udělat na stezku 1500 dřevěných kuliček.

Sváťa zabodoval i na celostátní soutěži Turistpropag v Lysé nad Labem. Ze tří stovek materiálů porota ocenila právě svitavskou zážitkovou cestu u rybníku Rosnička. „Sváťovy dřevěné kuličky obsadily třetí místo v kategorii dřevěný propagační předmět,“ dodala mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Oblast rybníku Rosnička ve Svitavách čeká proměna, nové parkoviště a časem možná i místo pro karavany.

Město tak počítá, že areál Brand u rybníku přitáhne turisty i v dalších letech, a proto chystá u Rosničky úpravy asi za deset milionů korun. Velkým problémem je tady hlavně parkování. „Když je na Rosničce akce, tak tam zaparkovat je nadlidský úkol. Auta pak stojí všude,“ podotkla Jarmila Kovářová.

To by se v budoucnu už stávat nemělo. „Se změnami parkování jsme počítali už v územním plánu. Chceme u rybníku udělat druhé parkoviště a také příjemný nástup k pláži a Brandu, aby to nebylo otevřené místo jako nyní,“ sdělil místostarosta Pavel Čížek.

Pozemky patří městu a radnice už vloni zadala architektonické kanceláři řešení celého území. U Rosničky tak kromě nového parkoviště mají do pár let vzniknout nové dřevěné lavičky, informační cedule, mlatové cesty, parčík nebo nové vodní molo.

„Nejde o velké investice, je to hlavně o mobiliáři a úpravě vstupu a parkoviště. Na jaře dokončíme projektovou dokumentaci a budeme připraveni žádat o dotace z Pardubického kraje nebo z ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal Šimek.

Nové parkoviště má stát do pěti milionů korun a na stejnou částku město odhaduje i další úpravy u Rosničky.

DISKUZE O KEMPU

V budoucnu by mohlo u rybníku vzniknout i tábořiště. Radní už před časem diskutovali, jestli spodní parkoviště pro rybáře neudělat jako stání pro karavany. S možností kempu počítá i územní plán Svitav. Zatím je ale tento nápad u ledu.

„V první fázi bychom mohli využít prostor u chaty Rosnička, kde je travnatá plocha. Tady je už zavedená elektřina i kanalizace. Je to ale také o provozu areálu, úklidu,“ podotkl Čížek.

V současné době se také blíží doba na aplikaci speciálních bakterií, aby i letos byla voda v rybníku co nejdéle čistá. V květnu odborníci opět aplikují do vody bakterie.

„Máme povolení na využití chemických látek, ale vzhledem k náročnosti procesu k tomu zatím nechceme přistoupit. Také jednáme o tom, jak do Rosničky dostat další vodu, protože přítok je minimální a jsou roky, kdy je v rybníku až minus 80 centimetrů oproti normální hladině,“ vysvětlil Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice. Rosničku by mohla posílit dešťová voda z nedalekých areálů firem. Podobný systém je už na Svitavském rybníku.