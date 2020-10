Svitavy v době covidové zvou opět do autokina

Do kina nemůžete, tak si zajeďte do areálu Cihelna ve Svitavách do autokina. Přijeďte zhlédnout aktuální novinky i pecky pro děti. Pusťte starosti z hlavy a nalaďte si tu správnou frekvenci ve vašem autě a užijte si hezký film.

Autokino. Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček