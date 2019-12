Ti, kdo se přijedou na Svojanov vánočně naladit, nepřijdou o adventní prohlídky hradu. Dozví se, jak vypadaly Vánoce v minulosti a jaké se k nim váží zvyklosti. Čerstvě napečené sváteční pečivo a perníčky provoní celý hrad. Nebude chybět ani tradiční vánoční výzdoba, stromeček a dárky pod ním. Speciální prohlídky hradu s vyprávěním o tradicích jsou naplánované o víkendech do 15. prosince.

Vrcholem letošní hradní sezony bude sváteční hostina o víkendu 14. a 15. prosince. Perchty von Bladen si to v hradní kuchyni už vyzkoušely a tentokrát se pustí do přípravy jídel, která na svátečním stole nesměla chybět v dobách minulých. Které tradiční vánoční dobroty budou moci návštěvníci ochutnat? Zvěřinové výpečky, zelí se slaninou, pučálku, kubu, ale třeba i šneky na bylinkách. Nebudou chybět ani sladké dobroty jako ovesná kaše, vánočky a pletence.

Nalévat se bude vánoční punč, a to jak s alkoholem, tak i bez něj. Přijeďte na hrad Svojanov nasát sváteční atmosféru, nabrat trochu inspirace nebo si jen v předvánočním shonu odpočinout.

Hrad Svojanov u Poličky je otevřen o sobotách a nedělích do 15. prosince, a to vždy od 10 do 17 hodin.