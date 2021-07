Svitavy stěhují očkovací místo z Fabriky do nemocnice

Očkovací místo ve svitavské Fabrice končí. Celý provoz se přesouvá do Svitavské nemocnice, a to do ambulance v přízemí budovy B.

Očkovací místo v nemocnici | Foto: Svitavská nemocnice

„Od čtvrtku 8. července už musí zájemci o očkování zamířit tam, a to včetně těch, kteří mají dostat druhou dávku. Fabrika pro očkování přestala sloužit už v pátek 2. července,“ informovalo vedení Svitavské nemocnicena svém webu. Nové očkovací místo vzniklo v místě, kde se až donedávna nacházelo odběrové místo pro antigenní testy. To teď veřejnost najde v nedaleké odběrové ambulanci v přízemí stejné budovy. Zájemci o očkování nebo antigenní testy tak najdou obě služby pohodlně v jedné budově. Očkovací místo v nemocniciZdroj: Svitavská nemocnice