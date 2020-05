Do kina v autě, popcorn, pití… Zkrátka jako v Americe. Autokino na Cihelně bude letošní novinkou ve Svitavách. Kinosály se sice brzy otevřou, ale i tam budou platit přísná opatření. Ve Svitavách se proto rozhodli, že rozjedou autokino.

Autokino. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Jdeme do toho. Stačí nám jen pár hodin a rozjedeme to. Natáhnout plátno, přivézt maringotku s promítačkou a je to. Chceme promítání na Cihelně odstartovat v pátek 15. května. Tím, že máme nakoupenou promítačku pro letní kino, stačí nám jen pořídit radiofrekvenci, což je měsíční poplatek asi tři tisíce korun,“ uvedl starosta Svitav David Šimek. Lidé tak zvuk filmů budou poslouchat přes autorádia.