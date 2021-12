„Nechceme, aby se historické centrum města stalo jedním velkým parkovištěm. Zároveň si uvědomujeme, že tam máme živnostníky a pokud zákazník nepřijede až před prodejnu autem, tak u nich nenakoupí. Hledáme proto způsob, jak regulovat množství dlouhodobě parkujících aut v centru,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Recept našli. Náměstí bude mít pouze jeden vjezd a výjezd, stane se z něho obytná zóna a zdraží parkování. „Když se v roce 1994 dělala regenerace náměstí, počítalo se s auty jen uprostřed. Podél silnice a na refýži je jen tiše tolerujeme. Nicméně nyní se vrátíme do roku 1994,“ dodal Šimek. A město si došlápne na neplatiče parkovného.

Na náměstí se řidiči brzy dostanou už jen od kruhového objezdu a stejnou cestou taky vyjedou ven. V centru se změní i dopravní značení. „Stát s autem bude možné jenom na místech označených jako parkoviště. Nebude možné parkovat podél většiny refýží, jak bylo dosud nešvarem,“ přiblížil první změny Rostislav Bednář, velitel svitavské městské policie. Málokdo navíc ví, že pod refýžemi jsou sklepy domů, takže by mohlo hrozit i proboření.

Město počítá s tím, že na náměstí bude řidičům k dispozici zhruba 200 parkovacích míst. Na to naváže výměna parkovacích automatů, ty současné nahradí moderní přístroje, kde lidé zaplatí penězi i platební kartou, ale budou muset zadat registrační značku vozu. Svitavy navíc využívají aplikaci MPLA, takže řidiči ani k automatu nemusí chodit a pohodlně zaplatí z mobilu.

Změny v parkování završí instalace kamerového systému. Ten pohlídá vjezd a výjezd z náměstí podle registračních značek aut. „Počítáme, že pak bude první hodina parkování zdarma, aby si lidé stihli nakoupit v lékárně nebo třeba vybrat z bankomatu. Kdo přijede na rychlý nákup, nesmí platit. Ovšem kdo tam stojí celý den, zaplatí,“ řekl Šimek.

Nové částky parkovného ve Svitavách nyní schvaluje krajský úřad, platit by měly od ledna příštího roku. „Celodenní parkovací známka bude stát na rok osm tisíc korun na jedno auto. Je to dvacet korun na den. Kdo z nás má auto celý den za dvacet korun pod kamerami? Je to v podstatě hlídané parkoviště. Částka je vysoká, ale cílem je, aby tam byla jenom auta těch, kteří tam potřebují stát, a ne aby to bylo dlouhodobé parkoviště jako dnes,“ vysvětlil starosta. Stání zdarma bude na náměstí nově o víkendech, svátcích a všední dny od 17 do 7 hodin ráno.

Historicky byly domy na náměstí s jedním nebo dvěma byty a obchodem, ale dnes je situace jiná. Přibývá podkrovních bytů a s tím také aut obyvatel. „Náměstí je zamořené dlouhodobě stojícími auty, proto přicházíme s touto regulací. Lidé mají možnost parkovat v zadním traktu svých domů. Budou si muset přehodnotit, jestli budou mít za domem bazén nebo plochu pro auto. To je na každém, ale nám jde o to, aby zákazník mohl přijet, nakoupit, najíst se,“ dodal Šimek.

Podle strážníků v centru nechá mnoho lidí odstavené auto celý den a ani je nenapadne za parkování zaplatit. Jednou za čas pokuta je pak pro ně pakatel. Lidé totiž počítají s tím, že strážníci nestíhají parkovné neustále kontrolovat. „Neplatičů jsou desítky za den. Hřeší na to, že máme jednu hlídku a nemůžeme být jen na náměstí. Když se nám podařilo vyčlenit hlídku, tak jsme rozdali desítky výzev. A pokuty jsou na místě do 500 korun,“ podotkl Bednář.

Město stále čeká na nové automaty a kamerový systém. Vše mělo být nainstalované už letos na podzim, ale i Svitavy doplatily na nedostatek čipů. Od ledna proto lidé zaplatí za první hodinu parkování desetikorunu, za každou další hodinu třicet korun a na 200 korun vyjde celodenní stání. Parkovací známka na půl roku má stát pět tisíc korun a na celý rok osm tisíc. Známky pro podnikatele, kteří mají sídlo na náměstí, budou levnější. Za pololetní zaplatí tři tisíce korun a za každé další auto pět tisíc korun. Celoroční známka na první auto vyjde na pět tisíc korun a každé další už osm tisíc. Známky budou nově nepřenosné a lidé si je budou kupovat přímo na registrační značku svého vozu.