Plevel, posekaná tráva nebo shrabané listí. Kompostéry na zahradě jsou nyní hitem, ve Svitavách jich rozdávají tisícovku zcela zdarma. Má to jen dvě podmínky, a to trvalý pobyt ve městě a kompostování minimálně pět let. Zájem o kompostéry je obrovský, Svitavy do těchto zařízení investovalo 7,5 milionu korun.

Kompostér. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Máte rodinný dům se zahradou a trvalý pobyt ve Svitavách? A pokud chcete navíc třídit biologický odpad, tak máte i nárok na kompostér zdarma od města. Pavel Kopecký má kompostér už několik let a nemůže si ho vynachválit. "Naučil jsem rodinu dávat do něj jen to, co tam patří. Díky tomu máme každý rok na zahrádku kvalitní hnojivo a odpadá odvoz trávy na sběrný dvůr," vysvětluje svitavský zahrádkář.

Svitavy patří k městům, kde se hodně třídí odpad. "Do budoucna to ale stačit nebude, proto chceme obyvatelům systém třídění co nejvíce ulehčit,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Město nyní řeší biologický odpad, proto zastupitelé rozhodli o nákupu tisícovky kompostérů, které rozdávají lidem zdarma. Požádat o ně mohou všichni obyvatelé a zájem je veliký.

„Nejdříve jsme udělali dotazník, kdo by měl o kompostér zájem. Přišlo okolo 850 žádostí. Vydáváme kompostéry ve sběrném dvoře do konce dubna a aktuálně jich je volných už jenom 150. Máme větší i menší nádoby,“ vysvětlil Šimek. Přidělení kompostérů má dvě zásadní podmínky. „Nárok na ně mají všichni obyvatelé s trvalým pobytem. Zavazují se, že budou třídit biologický odpad po dobu pěti let,“ doplnil starosta. Pokud budou mít lidé velký zájem, připraví město druhou etapu a pořídí další.

Některá města v Pardubickém kraji investují do hnědých popelnic na bio odpad. Touto cestou ale Svitavy jít nechtějí. Hnědé popelnice jsou jenom u školních jídelen. Jejich nákup k panelákům je podle radních příliš drahý.

„Chceme, aby byl biologický odpad zlikvidovaný tam, kde vznikl. Jedna tuna bioodpadu vyjde na pět tisíc korun, což je dost drahé. Pokud bychom zavedli svoz hnědých popelnic, zvýšil by se poplatek za odpad o 300 korun na obyvatele. Proto hledáme jiné řešení,“ řekl Šimek. Biologický odpad se v současné době vozí do Rapotína u Šumperku. Ve Svitavách ročně lidé vyprodukují okolo 82 tun tohoto odpadu.

Hnědé popelnice na biologický odpad už před lety odmítli v Litomyšli, naopak se osvědčily u rodinných domů ve Vysokém Mýtě. „Lidé si mohou vybrat, zda chtějí kompostovat bioodpad na vlastní zahradě nebo ho ukládat do hnědé popelnice. Třídí zodpovědně. Bioodpady do popelnice odkládají bez obalů a skutečně jen ty odpady, které do hnědé popelnice patří,“ sdělila před časem mluvčí Vysokého Mýta Marie Lněničková.