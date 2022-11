"Jeho cílem je zvýšit povědomí o našich sousedech, kteří se nevrátili z koncentračních táborů během druhé světové války. Program zahrnuje přednášky, pietní akce a projekci filmu v kině Vesmír. Celá akce je také tradičně spjata s pokládáním Kamenů zmizelých. Těch bylo v uplynulých letech položeno sedmnáct a letos přibude dalších šest na Olomoucké ulici za rodinu Munkovu," sdělila historička svitavského muzea Monika Němcová. Vedle židovského holocaustu si ve stejném termínu ve Svitavách připomenou i holocaust romský.

Ve středu 9. listopadu se uskuteční v kině Vesmír od 11 hodin přednáška Michaely Vidlákové, pamětnice holocaustu, která byla 28. října vyznamenána medailí Za zásluhy I. stupně.

"V 15 hodin vysadíme pamětní strom Josefu Serinkovi v parčíku na Gorkého ulici. Josef Serinek utekl z koncentračního tábora Lety a poté se zapojil do odbojové činnosti. Rovněž jemu bylo 28. října uděleno státní vyznamenání, a to medaile Za hrdinství in memoriam. V 16 hodin se v kině Vesmír koná přednáška Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské kultury, o romském holocaustu a následně bude promítán dokumentární film Jak jsem se stala partyzánkou," přiblížila program Němcová.

Ve čtvrtek 10. listopadu budou v 15 hodin položeny Kameny zmizelých před domem na Olomoucké ulici ve Svitavách před domem, kde žila rodina Munkova. Příběh rodiny Munkovy přiblíží Radka Oblouková, o hudební doprovod se postará sbor RAKOS.

Poté se návštěvníci přesunou na židovský hřbitov, kde je v plánu vzpomínka na zde pohřbené v podání členů DOcela MAlého divadla Svitavy.

Program:



9. listopadu

11:00 - kino Vesmír

Přednáška Michaely Vidlákové, pamětnice holokaustu, která bude vyprávět svůj životní příběh, mimo jiné o pobytu v terezínském ghettu.



15:00 - park na Gorkého ulici

Vysazení pamětního stromu Josefu Serinkovi za osobní účasti jeho vnuka, Zdeňka Serinka, a dalších hostů.



16:00 - kino Vesmír

Přednáška Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské kultury, o romském holokaustu a promítání filmu Jak jsem se stala partyzánkou.



10. listopadu

15:00 - Olomoucká ulice 18

Pietní položení šesti Kamenů zmizelých před domem, kde žila rodina Munkova, jejíž příběh přiblíží Radka Oblouková, zazpívá sbor RAKOS.



15:45 - Odjezd na židovský hřbitov



16:00 - Židovský hřbitov

Vzpomínka na pohřbené v podání členů DOcela MAlého divadla Svitavy, modlitby při ukládání Kamenů zmizelých i na židovském hřbitově pronese Štěpán Menaše Kliment, rabín Židovské obce Brno.