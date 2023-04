/ANKETA/ Sedm přepážek, větší parkoviště a boxy na balíky po celém městě. Svitavy boj o poštu nevzdávaly do poslední chvíle. Zachránit pobočku u náměstí se sice nakonec nepodařilo, ale podmínky radnice Česká pošta splní: od července budou mít lidé na jediné poště v Lánech k dispozici více přepážek. Ve městě přibydou Balíkovny a boxy na zásilky. Co si myslíte vy? Kterou pobočku by měla Česká pošta zachovat? Hlasujte v anketě a diskutujte.

Pošta v Lánech bude od července jediná pobočka ve Svitavách. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Ze tří pošt zůstane ve Svitavách jedna. Posledního června skončí pobočka v Lačnově a pod náměstím. Zbyde jen pošta na sídlišti v Lánech. V březnu ohlášený záměr České pošty tak aktuální jednání radnice s jejími manažery nezvrátila.

„Není možné udržet všechny pobočky pošty. Byli jsme s městy domluveni, že případně změníme pobočky, ale nemohli jsme navyšovat. Ve Svitavách jsme se shodli, že pobočka v Lánech je ideální pro zvládnutí celé situace,“ sdělil Pavel Smyček, manažer interní sítě České pošty Morava Sever.

Místní lidé to však tak jednoznačně nevidí. "Bydlíme poblíž sportovní haly a do Lánů je to docela kus. Naše babička si tam už sama pěšky pro důchod rozhodně nedojde," řekla Věra Tichá ze Svitav.

Jedna pošta je pro město s 16 tisíci obyvateli málo, proto radní jednali s Českou poštou aspoň o navýšení počtu přepážek na pobočce v Lánech.

„Našli jsme kompromis a pošta vyhověla všem našim požadavkům. Slíbila, že rozšíří parkoviště u pobočky v Lánech. Prostor tam je, jen najít peníze a schválit administrativní kroky. Žádali jsme rozšíření přepážek na jediné poště, která zůstane. Dnes tam jsou dvě přepážky společnosti ČEZ, jedna banky a dvě jsou určené pro příjem a výdej zásilek. Dohodli jsme se, že v lánské pobočce budou nově čtyři přepážky pošty, což pokryje bez problémů služby pro obyvatele města,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Jednání města a České pošty o pobočkách ve městě.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Jednou z podmínek radnice bylo i navýšení počtu Balíkoven v okrajových částech města, hlavně v Lačnově, v lokalitě okolo sportovní haly a u stadionu. „Domluvili jsme se, že by tyto části Svitav byly vybaveny boxem pro uložení a vyzvednutí zásilky. V úvahu připadá i zřízení Balíkovny v některé ze zdejších provozoven. To si ale musí pošta vyjednat už sama. My jsme připraveni pro boxy na balíky vyčlenit zdarma pozemky,“ dodal Šimek.

Otázkou však je, zda všechny podmínky Svitav dokáže Česká pošta splnit do 1. července, kdy mají být pobočky zrušeny.

Oba objekty, kde pošta zruší své pobočky, nabídne formou e-aukce do prodeje. Město čeká na cenu domu pod náměstím, pokud by byla cena příznivá, zvažují radní její koupi. Dům by se dal podle starosty v budoucnu přestavět na byty.

„U pošty v Lánech máme vlastní parkovací místa a vyjednáme vytvoření čtyř nových. Je tam travnatá část, kde bychom mohli parkoviště rozšířit. Asi to nestihneme do 1. července, protože je to delší proces. Stávající místa označíme, že jsou vyhrazena pro zákazníky pošty. A Balíkovny jsou zřejmě do července reálné, to umíme udělat,“ prohlásil Smyček.

Umístění boxů na balíky však zřejmě zabere více času, protože Česká pošta není jejich provozovatel. „Dáváme provozovateli návrhy, kde boxy umístit. Doporučíme lokalitu. Do budoucna půjde v těchto boxech zásilku i podat,“ doplnil manažer pošty.

Město bude od července poštu monitorovat. „Pokud by lánská pobočka vše nezvládla, půjdeme do služby Partner Plus. Mohli bychom ji zřídit v prostorách úřadu, informačního centra a dalších budovách města,“ uzavřel starosta.

Česká pošta zmapovala vytíženost poboček ve Svitavách. Nejvíce transakcí evidují na poště v Lánech, následuje pobočka u náměstí a nejméně vytížená je pošta v Lačnově, kde je jen jedna přepážka. V Lačnově například vyřídí poštovní úřednice měsíčně okolo tří desítek důchodů, zatímco na poště u náměstí okolo šedesáti.

