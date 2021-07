„U příležitosti výstavy Cesta kolem světa vyhlašujeme letní soutěž, jejíž výherci získají jednu z cestovatelských knížek Miroslava Šaška. Stačí přijít do muzea, na muzejní vstupenku napsat své jméno s kontaktními údaji a vhodit ji do londýnské poštovní stránky na recepci muzea,“ uvedl ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský. Po skončení výstavy na konci září se uskuteční slosování a tři výherci budou odměněni.

Cesta kolem světa je velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Když navštívíte svitavské muzeum, uvidíte to nejlepší z Říma, Londýna i Paříže. Pokud toužíte navštívit vzdálenější destinace, těšit se můžete na Irsko, Austrálii nebo New York.

Výstava Cesta kolem světa je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Expozici tvoří nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava Šaška, ale i informační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou formou přibližují daná města a země. Přijďte se podívat na průčelí antického chrámu, nahlédnout do nitra newyorského mrakodrapu nebo se projít po obrově chodníku.

Miroslav Šašek je světově uznávaný ilustrátor, spisovatel, redaktor Svobodné Evropy a cestovatel. Od 30. let se začal věnovat dětské ilustraci, od roku 1958 začal tvořit svoji slavnou řadu alb o městech a zemích nazvanou THIS IS (To je…). Cestovatelská řada byla nejprve plánována pro města Paříž, Řím a Londýn, ale po velkém úspěchu a oblibě u čtenářů se rozrostla o dalších 15 knih, které jsou v dnešní době přeloženy do 10 jazyků a stále úspěšně vydávány po celém světě.

Dobrou zprávou pro všechny, které zaujme osobité zpracování cestovatelských knih Miroslava Šaška je, že knihy budou k zakoupení ve svitavském muzeu.

Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Miroslava Šaška a s Městskou knihovnou ve Svitavách.