Participativní rozpočet umožňuje lidem spoluutvářet tvář města, ve kterém žijí, a také proto se v posledních letech stává populárním ve stále více obcích. Od letošního roku bude zaveden ve Svitavách.

Svitavský participativní rozpočet. Proměňte město k obrazu svému | Foto: Město Svitavy

Pokud máte v hlavě nápad, který by mohl život ve městě zpříjemnit nebo vylepšit, stačí si ho pořádně promyslet, vyčíslit a přihlásit. Ostatní občané následně rozhodnou o tom, zda dostane zelenou.

Jak to funguje? Pro letošní rok zastupitelé vyčlenili částku 500 tisíc korun z rozpočtu města. Z této částky budou podpořeny dva projekty. Velký (do maximální výše 400 tisíc korun) a malý (do maximální výše 100 tisíc korun).

Nápady na jednotlivé projekty budou navrhovat obyvatelé Svitav. A ti samotní také v hlasování následně rozhodnou o vítězích.

Participativní rozpočet neslouží ke krytí investičních nebo provozních nákladů příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací, a taktéž neslouží k financování projektů již podpořených městem Svitavy jinými finančními prostředky.

Návrh na projekt bude moci podat každá fyzická osoba starší 12 let s trvalým pobytem ve Svitavách. Do každé z kategorií přitom bude možné podat jeden návrh, celkem tedy maximálně dva návrhy.

Navrhované projekty musí splňovat určité podmínky vypsané v pravidlech, například musí být realizovány na pozemcích či v objektech města Svitavy a to nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Podrobné informace a pravidla najdete na městském webu projektů projekty.svitavy.cz.

Podávat návrhy bude možné elektronicky na e-mail napady@svitavy.cz v průběhu května. Pokud byste s elektronickým podáním měli problémy, je možné se osobně obrátit na pracovníky podatelny Městského úřadu Svitavy, Městského informačního centra Svitavy či Městské knihovny Svitavy, kteří vám s vložením projektu do systému pomohou.

Hlasovat bude moci občan Svitav starší 12 let, a to pouze jednou. Hlasování bude probíhat elektronicky pomocí hlasovacího formuláře. Občan při hlasování rozdělí mezi vybrané návrhy celkem tři hlasy - dva kladné a jeden záporný. Hlasování bude považováno za platné a závazné pouze v případě, že se ho zúčastní alespoň 500 hlasujících.

