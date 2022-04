Z komunitní místnosti v této školce, u které se nachází kuchyňka i sociální zázemí, vzniklo nové oddělení. To je určené pouze pro děti ukrajinských uprchlíků.

„Zabezpečení výuky mají na starosti tři ukrajinské učitelky, které do Svitav přišly. Dvě dělaly na Ukrajině vychovatelky v mateřské škole, jedna je pedagožkou základní školy. Ta se dokonce během tří týdnu dokázala naučit česky a dělá komunikační most. Zajištění oddělení bylo náročné, ale jsme rádi, že se nám to podařilo,“ dodala Světlana Češková, vedoucí odboru školství svitavské radnice.

Prozatím do mateřské školy dochází osm dětí ve věku dva až pět let. Kapacita třídy je 14 dětí, již nyní je ale podána žádost o její navýšení. Třídu se podařilo vybavit díky zapůjčeným věcem od ostatních školských zařízení ve městě.