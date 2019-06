Svitavy oslavily 170. výročí železniční trati do Brna

Svitavy za sebou mají sobotu plnou oslav a her. U příležitosti výročí 170 let trati z České Třebové do Brna ve městě zastavila parní lokomotiva Líza. Byl otevřen moderní dopravní terminál u vlakového nádraží.

Nové chodníky, stojany na kola, desítky parkovacích míst… Před vlakovým nádražím ve Svitavách byl v sobotu otevřen nový dopravní terminál. Úpravy prostoru za 76 milionů korun trvaly necelé dva roky. „Vzniklo tady 42 nových sloupů veřejného osvětlení, 58 parkovacích míst pro auta, čtyři autobusové zastávky, přibylo patnáct laviček, 74 stojanů na jízdní kola. Udělali jsme kompletně přeložky sítí a vytvořili kamerová místa,“ vypočítává starosta města David Šimek. Tím ale změny u vlakového nádraží nekončí. Město řeší odkup šedé budovy, kterou by chtěli zbourat a místo ní udělat další parkoviště. Jednou tady možná bude stát i cyklověž, kterou mají v Moravské Třebové. „Uvažovali jsme o ní na samém začátku a dokonce byla i naprojektovaná, ale byli jsme omezeni dotací. Plochy máme připravené a v budoucnu by tady cyklověž stát mohla,“ míní David Šimek. Lidé jsou moderním terminálem nadšení. Součástí nového prostoru je i zděný stánek s tiskem a občerstvením nebo veřejné bezobslužné WC, které využijí imobilní občané s tzv. euro klíčem. „Konečně máme krásné nádraží a je tady kde zaparkovat. Ještě kdyby někdo zlikvidoval ty sprejerské nápisy, co tu zbyly po skinech,“ říká Věra Dvořáková. Vlakové nádraží využívají denně stovky lidí. Trať z České Třebové do Brna je v provozu už 170 let. „Nedovedu si představit, že bychom byli bez železnice. Svitavy jsou městem průmyslu a bez dopravy by se nemohlo vyvíjet. Železnice je pro nás důležitá,“ dodává starosta Šimek.

Autor: Iveta Nádvorníková