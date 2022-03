„S bazénem něco dělat musíme, oprava je nutná. Objekt je potřeba především zateplit, taky musíme vyřešit problém s průvanem. Chceme velkou vířivku, ta navržená má asi čtyři krát šest metrů. Požadujeme navíc velkou společnou páru, atrakce pro děti. Tobogan má nejlepší roky za sebou. Ten vyžaduje taky opravu a navíc jsme chtěli, aby projektanti navrhli prostor pro rozvoj bazénu v dalších letech,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Podívejte se na vizualizaci předešlé varianty rekonstrukce bazénu:

Odborníci navrhují přistavět ke stávající budově vstupní vestibul, který by mimo jiné vyřešil průvan a chlad v bazénové hale. Druhou věcí je přístavba odpočinkové haly k bazénu. „Tam by vznikl prostor pro diváky plaveckých soutěží, lehátka a relaxaci. Zároveň tu vzniká část, kam bychom umístili velkou vířivku,“ dodal Šimek.

Zásadní proměny se dočkají i šatny, kde jsou sice krásné dlaždičky, ale pod nimi se skrývají trubky z 80. let, které potřebují výměnu. Takže po rekonstrukci tady vzniknou společné šatny s převlékárnami. Oprava se dotkne i sprch. Bazénová hala zůstane v původním stylu, jen dojde na výměnu obkladů, izolace a stejně tak to bude u dětského bazénu. Tobogan čeká zásadní modernizace a poté zde vznikne místo pro nové brouzdaliště s chrliči vody pro nejmenší děti. Místo kanceláří společnosti Sportes bude velká parní komora.

Lidé ve Svitavách na opravu plaveckého bazénu čekají roky. „V bazénu je zima, chybí tam vyžití pro děti. Stále jezdíme do Litomyšle nebo do Poličky. Pokud konečně bazén předělají, bude to super,“ řekla Jana Bartošová. Na opravu čekají i maminky, které často s malými dětmi jezdí na kurzy do nedaleké Litomyšle.

Nový projekt zpracovává společnost Atelier 11 z Hradce Králové, která se specializuje na stavby a rekonstrukce krytých bazénů. Kancelář je podepsaná pod projektem krytého bazénu v Mladé Boleslavi, Jilemnici, Nymburku nebo relaxačním centrem ve Žďáru nad Sázavou.

V rozpočtu na letošní rok mají Svitavy pět milionů korun na projektové a přípravné práce. Pak musí město znovu řešit stavební povolení a na podzim zřejmě zahájí výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Zatím nám to vychází, že bychom mohli příští rok v červnu zavřít bazén a začít s rekonstrukcí. Náklady máme spočítané na 150 milionů korun. Mohli bychom je redukovat, nemuseli bychom měnit trubky, ale nechceme se do bazénu za pár let vracet a vše znova předělávat. Ať je dvacet let klid,“ vysvětlil starosta. Hotovo by mělo být v prosinci roku 2024.

Svitavy mají nový projekt na opravu bazénu. Levnější varianta vyjde na 150 milionů korun. Zdroj: město SvitavyZdroj: Město Svitavy

Peníze na opravu mají Svitavy v záloze, připravených mají 100 milionů korun a počítají také s dotacemi. „Mohli bychom dostat dotaci na zateplení, která by mohla být až 30 milionů korun. Možná přijde i šance získat dotaci z Národní sportovní agentury. Navíc tím, že stavbu začleníme do rozpočtu na další roky, tak bychom každý rok z přebytku hospodaření ukrojili část na dofinancování bazénu,“ řekl Šimek.

Jedno je ale jasné, na moderní architekturu musí Svitavy za těchto finančních možností zapomenout.

„Museli jsme si říct, že opustíme architekturu, luxusní skořápka, to jsou miliony navíc. I na wellness, to by prodražilo stavbu o 30 milionů korun. Teď musíme řešit aktuální problémy, ale když budou peníze na třešničku, tak ji za dva roky nebo za pět postavíme,“ podotkl starosta. Šimek nevylučuje, že přístavbu s wellness provozem by mohl dostavět třeba soukromník.