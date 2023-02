Na Svitavsku zachránili policisté z potoka opilého cyklistu

Opilého cyklistu, který skončil v potoce v Třebařově na Svitavsku, zachránili policisté. Muže ve věku 55 let si všimla projíždějící hlídka z Moravské Třebové. Muž neopustil sedlo svého kola ani poté, co sjel do potůčku, kam zapadl předním kolem a zůstal ležet na boku naštěstí už na břehu.

