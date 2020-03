„Z jedné strany naváže na park Jana Palacha a připravované úpravy před radnicí. Z druhé strany se napojí na úpravy zeleně v Pražské ulici. Vytvoří se tak dlouhý pás zeleně a nových dřevin podél hlavní komunikace,“ uvedl ředitel gymnázia Milan Báča.

V první fázi prací bude zbourána nefunkční kašna a dojde na terénní úpravy. Většina stromů a keřů ale zůstane zachována. Po konzultacích s odborníky dojde k odstranění tří skupin dnes již nevzhledných a neperspektivních dřevin a jednoho nemocného javoru. „Na druhou stranu projekt předpokládá výsadbu více než dvacítky nových stromů a keřů, dále skupin květin a rostlin. Přibydou také stromy přímo před budovou školy,“ dodal Báča.

Dešťová voda se nebude z nových chodníků ztrácet do kanálů, ale bude se vracet do půdy. Gymnázium chystá do budoucna navíc využití dešťové vody stažené ze střechy školy. Park doplní lavičky, osvětlení a mlžení vody v létě.