Zavřeno. Psychiatrické oddělení nemocnice ve Svitavách zůstává týdny uzavřené a lidé neví, co se děje. Městem se už dokonce šíří fámy, že je oddělení v karanténě kvůli koronaviru. Všechno je ale jinak.

„Kdy se otevře lůžkové oddělení svitavské psychiatrie? My se jako pacienti nedozvíme nic, jen to, že je uzavřená,“ napsala do redakce Marie Šimková.

Lůžkové oddělení psychiatrie ve Svitavské nemocnici je opravdu prázdné. „K uzavření lůžkové části oddělení nás vedly dočasné provozně-organizační důvody. O ambulantní pacienty a klienty denních stacionářů se staráme dál v běžném provozu. O pacienty, kteří vyžadují hospitalizaci, je postaráno v jiných nemocnicích. Část pacientů přebrala po dohodě zařízení v okolí Svitav a část také pardubická psychiatrie. Je zavřená jen lůžková část. Ambulance a stacionáře běží, tam je péče beze změny,“ vysvětlila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Dočasné opatření

Jedná se ovšem jen o dočasné opatření. Podle pracovníků nemocnice ve Svitavách je oddělení uzavřené ze zdravotních důvodů primářky a bez vedení si ostatní lékaři netroufli nechat otevřené oddělení. „Nejedná se o onemocnění covid-19, jak se už objevily spekulace. V tuto chvíli předpokládáme uzavření lůžkové části do konce října, ale bude to záležet na okolnostech,“ dodala mluvčí Semrádová.

Svitavská psychiatrie byla před lety díky evropským fondům zmodernizována a byl postaven nový pavilon. Nové zařízení se nachází v historickém objektu kostela svatého Josefa. K dispozici jsou dvě psychiatrické a dvě psychologické ambulance. Nově bylo vybudováno zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a své místo tam našly i speciální zájmové dílny. Kapacita svitavského oddělení psychiatrie je 55 lůžek.