Svitavskou nemocnici čeká přestavba za 650 milionů korun. Sto milionů korun pošle kraj do Litomyšlské nemocnice. Lékaři i sestry investici vítají, ale jedním dechem dodávají, že velký problém vidí v personální krizi. Nedostatek lékařů a sester řeší nemocnice ve Svitavách i v Litomyšli.

Plánovaná podoba nemocnice ve Svitavách | Foto: Nemocnice Pardubického kraje

„Není to tak dlouho, co Pardubický kraj musel ze svého rozpočtu každý rok krýt ztráty nemocnic, aby nezkrachovaly. Ročně tak do provozu tehdejších akciovek šlo 150 až 200 milionů korun, to vše na úkor investic,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že je nejvyšší čas na přestavbu Svitavské nemocnice.