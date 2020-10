Při jarním kácení v odpočinkové lokalitě Vodárenský les ve Svitavách si odborníci mysleli, že kůrovce mají už pod kontrolou. To se ale spletli.

„Mysleli jsme si, že razantní kácení zabere. Sice zabralo, ale už v srpnu a září jsme zaznamenali další výskyt brouka. Jsme připraveni tento problém hned řešit. Napadené stromy musíme vykácet,“ uvedl Marek Antoš, vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice. Na jaře přitom lesníci ve Vodárenském lese vykáceli zhruba tisícovku smrků. Teď do konce roku to bude dalších asi pět set stromů. Termín kácení ale ovlivní počasí. „Pokud bude deštivo, tak se tam technika přes pole zřejmě nedostane. Je klidně možné, že to dopadne, až začne mrznout,“ podotkl lesní hospodář Jiří Pandula.