„Částka pro lidi, kteří na náměstí bydlí, je přehnaná. Měli by to mít zdarma jako lidé, co bydlí v panelácích. Jako matka si nedokážu představit parkovat někde u Fabriky a s dětmi a nákupem v rukách jít až na náměstí domů. Každý nemá na to, aby vyhodil tisíce za parkování,“ řekla Petra ze Svitav.

Nespokojené hlasy zní ze všech stran. Miroslav Sedlák sepsal otevřený dopis, který poslal na radnici.

„Předal jsem na kompetentní místa vlastní návrh úprav parkovací politiky ve Svitavách. Otevřeným dopisem jsem vyzval radu, aby co nejdříve projednala a k 1. březnu pozastavila platnost současných pravidel a učinila kroky k zásadní změně. Starosta sdělil, že pro městský rozpočet peníze vybrané z parkování nejsou vůbec zásadní, můj návrh tento názor plně reflektuje,“ sdělil v prohlášení Miroslav Sedlák. Požaduje aktualizaci ceníku, kterou by rada projednala do konce března. Nový ceník by podle něj měl platit od 1. července.

Radní projednali otevřený dopis i návrhy na úpravy cen, ale dobrá zpráva z radnice zatím nepřišla.

„Je potřeba říci, že pokud se má nějaké nařízení města zrušit, musí se nahradit novým, a to musí patnáct dní viset na úřední desce. Lhůty není možné dodržet. Na radě jsme řekli, že to, co navrhuje, je legislativně nereálné. Dopis jsme dali jako podnět do dopravní komise, aby se jím zabývala. Není to úplně dobře připravené, navrhuje mimo jiné celý den za padesát korun,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Nesouhlasí ani s návrhem, že by lidé měli zdarma na náměstí jednu hodinu denně, nyní je to tak, že pokaždé, když lidé přijedou do centra, mají první půlhodinu zdarma.

Otevřený dopis Miroslava Sedláka reaguje na vysoké ceny parkování ve Svitavách.Zdroj: Otevřený dopis

Strážníci nechodili na kontroly

Problém s parkováním, který nyní řeší město, sahá několik let zpátky. I starosta mezi řečí přiznal, že řeší nedůslednost městské policie z minulosti. Ostatně to potvrzují i lidé, kteří ve Svitavách roky pracovali.

Z návrhu Miroslava Sedláka:



Lokalita I - parkovací místa na Náměstí Míru a v přilehlých ulicích



• pondělí až pátek od 08:00 do 17:00 hodin

• v sobotu, neděli a ve dnech státem uznaného svátku je parkování bezplatné

Cena je:

• prvních 30 minut zdarma (bez nutnosti registrace vozidla v parkovacím automatu nebo v mobilní/webové aplikaci),

• za první hodinu - 10 Kč

• za druhou každou další započatou hodinu (tzn. druhá a další) – 30 Kč,

• celodenní parkovné 50 Kč.

• za 24 hodinové parkovné 100 Kč ( např. od 12:00 Pá do 11:59 Po), tedy do následujícího dne, pro které platí povinnost platit parkovné.



Cena parkovací karty pro majitele (vozidlo registrováno a provozováno fyzickou osobou):

parkovací karta roční (kalendářní rok) na první vozidlo 1 500 Kč – pololetní 800 Kč

• parkovací karta roční (kalendářní rok) na druhé a další vozidlo – 2 500 Kč – pololetní - 1 500 Kč

• pro majitele a držitele silničního motorového vozidla (vozidlo registrováno a provozováno fyzickou osobou) plně na elektrický pohon - elektromobilu (nikoliv hybridní) je parkovací karta ZDARMA (manipulační poplatek 100 Kč)

„U kanceláře jsme měli auto všichni, nikdo z nás ale parkovné neplatil, nikdy jsme nedostali pokutu. Strážníci prostě nechodili na kontroly, to se všude vědělo. Takže je jasné, že teď se lidé bouří,“ řekla Marie ze Svitavska.

Zatímco krátkodobé stání nezdražilo nijak radikálně, rezidenti musí sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Za první auto zaplatí roční parkovné pět tisíc korun a za druhé auto osm tisíc korun. To jsou ceny srovnatelné s Prahou, ani v Pardubicích nebo Brně ale tolik lidé neplatí. Vedení města slíbilo revizi ceníku a případné snížení cen.

„Pro zajímavost, od roku 2018 bylo v průměru prodáno 66 parkovacích známek ročně, v minulém roce, kdy došlo ke skokovému navýšení ceny, jich bylo prodáno 36,“ informovala mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Na lednovém zasedání proto vyzval starosta všechny zastupitelské kluby k projednání možných úprav ceníku. „V březnu by na jejich základě měla dopravní komise doporučit radě města případnou úpravu ceníku a nařízení,“ dodala Kotasová.

Několikatisícový poplatek je pro rodiny velkým zásahem do rozpočtu. „Dříve jsem si koupil roční známku a měl jsem klid. Momentální cena je pro nás vysoká. Takže lítáme kolem náměstí a hledáme, kde parkovat,“ podotkl Petr Urbánek. Miroslav Sedlák ve svém dokumentu pro radnici navrhuje roční poplatek za první auto v rodině ve výši 1500 korun a za druhé auto 2500 korun.

Vedení Svitav připustilo snížení ceny, ale o kolik korun by mohlo roční parkovné zlevnit, zatím nechce komentovat. „Pokud bychom šli do nějaké úlevy, tak maximálně na jedno auto na domácnost a pro lidi, kteří mají trvalé bydliště ve městě a jsou vlastníci daného vozidla. Nechceme, aby firemní dodávky a služební auta zdobily náměstí,“ uvedl Šimek.

Z opozice zní už i konkrétnější částky. „Domluvili jsme se, že částka bude předmětem politické diskuze. Pro rezidenty s trvalým bydlištěm kompromis najdeme okolo dvou nebo tří tisíc korun,“ přiblížil opoziční zastupitel Jaroslav Kytýr. Nové ceny a možné slevy parkovného ve Svitavách zveřejní město zřejmě na začátku března.

Roční parkovné ve Svitavách patří mezi nejvyšší v České republice. V Pardubicích platí rezidenti za první auto 1200 korun za rok, za druhé 2400 korun. V Litomyšli, kde řeší problém s náměstím plným aut, vychází roční poplatek na 600 korun, za každé další vozidlo lidé zaplatí 1500 korun. Podmínkou je, že auta využívají lidé, kteří mají v Litomyšli trvalý pobyt nebo jsou majiteli nemovitostí. V Brně zaplatí obyvatelé za první auto v rodině 200 korun, za druhé potom už 8000 a za třetí a každé další auto 12000 korun.

