Od pondělí je možné hrát divadlo a pořádat koncerty, ale bez diváků. Svitavy toho využijí. Adventní koncerty budou, a to on-line. Fabrika se promění v jedno velké studio.

Vystoupení pěveckých sborů, návštěvy kapel a hudebních uskupení, hromadné zpívání koled na náměstí u rozsvíceného stromu a nazdobeného betlému… Musíme se toho vzdát, ale Svitavy adventní program úplně neodpískaly.

Koncerty a další akce se uskuteční ve virtuálním prostoru. V rámci adventních nedělí odstartuje program 29. listopadu v 15 hodin pořadem Na koberečku s… Pozvání přijal zpěvák, kytarista a jeden ze zakládajících členů kapely Čechomor František Černý. „Ten bude nejprve vyzpovídán a k blížící se vánoční atmosféře na závěr pořadu zahraje i několik písní a koled. Během vysílání lidé uslyší vánoční a novoroční projev starosty Davida Šimka,“ uvedl mluvčí města Jiří Johanides. Celý program potrvá zhruba čtyři hodiny.

Kapely i tradice

On-line streamy poběží i další adventní neděle. Postupně se v sálu Fabriky vystřídají svitavští tvůrci jako vokální skupina SYxtet, písničkářka, básnířka a textařka Pavla Boučková, energetičtí rock-popoví Svitavy Ukulele Ensemble (SUE) nebo ostřílení jazz punkoví Dozing Brothers.

Vysílání zajistí tři pracovníci Fabriky. „Kamery máme v sále napevno. Jednáme i o možnosti vysílání v regionální televizi. Minulé on-line koncerty měly sledovanost ve stovkách diváků. Myslím, že lidé budou za on-line streamy rádi,“ míní Vladislav Steinbauer ze střediska kulturních služeb.

Představení je možné sledovat na Mall TV a na YouTube nebo facebookovém portálu Střediska kulturních služeb města Svitavy.

Advent, to nejsou jen koncerty. Ve Svitavách udržují i řadu vánočních tradic. Do vysílání vstoupí proto i Městské muzeum a galerie Svitavy. Do přestávek streamů poskytnou muzejníci instruktážní videa, aby si lidé doma mohli vyrobit adventní věnec, nazdobit vánoční stromeček nebo na Štědrý den věnovat svůj čas klasickým českým zvykům, jako je krájení jablka, lití olova nebo pouštění lodiček. „Mrzí nás, že nemůžeme pořádat adventní události a společně se všemi lidmi ve městě oslavit konec roku. Internetová alternativa si, myslím, najde své fanoušky,“ zve ke sledování a k poslechu starosta David Šimek.

On-line vánoční akce chystají i v Jevíčku. Základní umělecká škola natáčí adventní koncert učitelů a hostů v jevíčské synagoze. Koncert odvysílají 13. prosince na YouTube kanálu a v kabelové televizi.