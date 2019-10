Tři miliony korun investují ve Svitavách do demolice tří vybydlených domů, kde dosud žili sociálně nepřizpůsobiví lidé a také bezdomovci. Hotovo bude do konce letošního roku.

Bývalé rodinné domy byly dlouhodobě v majetku města. „Demolici tří vybydlených objektů provede na základě výběrového řízení odborná firma z Brna. Náklady na kompletní demoliční práce činí necelé tři miliony korun. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci 1,6 milionu korun,“ sdělil místostarosta Pavel Čížek.

Stop stavbě

Město se zavázalo, že na vyčištěných pozemcích nevzniknou další domy. „Půjde o nová veřejná prostranství. Každé území si totiž zaslouží, aby se očistilo. Navíc je to i podmínka dotace,“ vysvětlil místostarosta Čížek. V ulici 5. května rozšíří po zbourání starého domu, který využívali bezdomovci, prostor pro kontejnerová stání. Lidé tam ukládají tříděný a smíšený odpad ze hřbitova. Vyčištěné místo ve Svitavské ulici poslouží k propojení nově vznikající zástavby bytových domů s městem.

Dům v Máchově aleji sice nevypadá na první pohled jako zdevastovaný, ale je to jen zdání. „Dům sloužil jako zázemí pro bydlení sociálně nepřizpůsobivých osob,“ podotkl mluvčí města Jiří Johanides. Podle vedení Svitav se jedná o nevhodnou stavbu v těsném sousedství historického Ottendorferova domu. „Odstraněním nevhodné stavby se otevře pohled i na to, co teď není vidět. Když se vejde z náměstí, je tam krásná historická stavba, která je nyní zastíněna. Po demolici domu vznikne příjemný pohled a území dostane jiný vzhled,“ dodal místostarosta Čížek.

Další domy k demolici zatím město vytipované nemá. Šrámů na kráse ale mají Svitavy ještě dost. „Trápí nás několik objektů, které jsou v soukromém vlastnictví. Nepůsobí vábně, jde například o bývalou konírnu v Lačnově. Dům je ale zatížený exekucemi, není to jednoduché. A vybydlených domů je tady více,“ přiznal Čížek. Město se snaží s majiteli domluvit, ale marně. „Jsou ochotní, naslouchají, kývají, ale nakonec se na to stejně vykašlou a nic s domy neudělají,“ uzavřel místostarosta s tím, že pak nezbývá nic jiného než zvážit nějaké kroky v souladu s legislativou.