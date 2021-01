Zimní stadion ve Svitavách nemá žádnou výjimku, ale na rozdíl od jiných sportovišť v kraji je vedený jako venkovní. „Náš zimní stadion byl zkolaudovaný jako venkovní sportoviště, protože má odnímatelné boky. Takže jsme aktuálně jediní v Pardubickém kraji a dá se říci, že jsme unikátní i v celé České republice. Pronajímáme stadion. Jedeme podle vládních opatření, kdy může být na ledové ploše maximálně šest lidí,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Za hodinu účtují 1500 korun a zájem je tak velký, že do konce ledna je téměř obsazeno. „Trénují u nás české hokejové kluby. Jezdí k nám na tréninky juniorka HC Dynamo Pardubice a taky z HC Olomouc. O víkendech k nám vozí na tréninky gólmany z Prahy. Zimní stadion si pronajímají i rodiny s dětmi,“ dodal Šimek.

ČEKÁNÍ NEVZDÁVAJÍ

Na zimním stadionu v Chrudimi je sice stále led, ale zřejmě dlouho nebude. „Držíme led do 22. ledna, kdy skončí nouzový stav. Čekáme, jestli přijde nějaké uvolnění, ale moc tomu nevěřím. Hokejová liga se stejně nestihne dohrát. Držíme led jen proto, aby si děti mohly zabruslit, kdyby se náhodou rozvolňovalo,“ vysvětlil Luděk Marousek, ředitel Sportovních areálů města Chrudim.

Trpělivost neztrácejí ani v Litomyšli. Rada města se k rozhodnutí, jestli led rozpustit, nebo ne, vrátí, až bude jasné, jestli se budou opatření uvolňovat. „S hokejisty je domluveno, že by si pak případně hradili náklady na sportování dětí. Výhodou je, že v současné době mrzne, takže náklady na udržování ledu jsou minimální,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

SEZONA UKONČENA

To v Poličce rozpouští led už od minulého pátku. Čekání vzdali také v Moravské Třebové. S udržováním ledové plochy v Rehau areně vyčkávali ve Třebové do poslední chvíle s tím, že by veřejnosti umožnili bruslení alespoň začátkem letošního roku. „Epidemická situace je však stále nepříznivá, proto jsme se po konzultaci s vedením TJ Slovan i s ohledem na ekonomicky nákladnou údržbu zimního stadionu rozhodli ledovou plochu rozpustit. V provozu zůstává pouze nafukovací tenisová hala, do které by se sportovci mohli vrátit začátkem února v případě uvolnění vládních opatření,“ informovala místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová.

Naopak bazény drží města napuštěné. I když ani to nemusí dlouho trvat. Svitavy začnou vypouštět krytý plavecký bazén zřejmě v pátek.