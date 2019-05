„Rada města Svitavy doporučila městskému zastupitelstvu schválit výrobu a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jeho zasedání,“ uvedl mluvčí města Jiří Johanides.

Zastupitelstvo o tom bude hlasovat 15. května, takže první archivovaný videozáznam by mohl být pořízen už z červnového zastupitelstva. „Nicméně stále není vyřešena otázka zhotovitele záznamu, zároveň je třeba připomenout, že v případě schválení návrhu by muselo dojít k novele jednacího řádu zastupitelstva,“ podotkl starosta Svitav David Šimek.

„Vypípají“ osobní data

Místo on-line přenosů bude v jednacím řádu nově slovo videozáznamů. U nich bude však potřeba „vypípat“ nebo rozmazat osobní údaje v případě, že se bude jednat například o prodeji majetku fyzickým osobám. Náklady na pořizování videozáznamů mediální komise spočítala na překvapivě nízkých 10 až 15 tisíc korun ročně.

Radnice tím v podstatě zlegalizuje dosavadní praxi, kdy materiály a videa ze zastupitelstev Piráti už dlouho zveřejňují na svém webu.

„Dlouhodobě voláme po vyšší transparentnosti. Veřejnost má tak mnohem lepší přehled, na základě čeho a jak zastupitelé hlasují. Jsem rád, že radnice návrh podpořila,“ uvedl lídr svitavských Pirátů Vojtěch Fadrný.

Na lednovém zasedání zastupitelstva se o videozáznamy strhla prudká bitva. Koalice tehdy návrh Pirátů zamítla s tím, že nejdřív nechá vypracovat analýzu. To ani nebylo nutné, stačilo se inspirovat postupem Pardubic, které videozáznamy pořizují již několik let. Najímají si na to externí firmu, za každé jednání jí však město platí ne tisícovku, jak to vypadá v přepočtu na jedno jednání u Svitav, ale 22 tisíc korun.