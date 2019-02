Svitavy - Podle statistiků se ze Svitavska za poslední půlrok odstěhovalo téměř pět set obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vraný Jan

Ze svitavského okresu se během půl roku odstěhovalo 478 obyvatel. Lidi region na Českomoravském pomezí zřejmě neláká.

Méně narozených dětí, více zemřelých. Větší měrou se lidé stěhují z okresu pryč v porovnání s těmi, kdo mají nově vepsáno v občanském průkazu trvalé bydliště na Svitavsku. Z informací Českého statistického ústavu vyplývá, že se z okresu odstěhovalo celkem 478 lidí. Sečteno podtrženo, v uplynulém půlroce v okrese ubylo 304 obyvatel. Jen pro představu například v obcích Dětřichov, Pustá Kamenice či Rozhraní žije právě o něco více než tři stovky občanů. Podle posledních zveřejněných údajů, žije v okrese Svitavy 104 667 obyvatel.

„Svitavský okres je nejzaostalejším regionem Pardubického kraje. Díky špatné dopravní infrastruktuře dochází k nezájmu investorů zde stavět průmyslové závody. A právě nezaměstnanost v tomto regionu způsobuje, že spousta osob převážně vysokoškolského vzdělání odchází za prací do velkých měst," uvedl David Šimek, starosta Svitav.

Zástupci krajské samosprávy si ovšem myslí, že úbytek obyvatel není problémem pouze svitavského okresu, ale negativním celorepublikovým trendem, ke kterému obecně dochází stárnutím obyvatelstva a snižování počtu narozených dětí. Nezanedbatelný podíl má rovněž migrace především za prací, či zázemím velkých měst. „S obdobnou situací bojují všechny okresy Pardubického kraje a nehledal bych zde souvislost se vzdáleností jednotlivých okresů od krajského města," domnívá se Zdeněk Křišťál, krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj.

Podle krajského radního Zdeňka Křišťála má kraj jen omezenou možnost zvrátit tyto trendy, a to ať z pohledu pravomocí nebo reálných finančních možností.

Kompetence leží na obcích

Jak uvedl krajský radní, velká část kompetencí leží zejména na obcích. Jako příklad uvádí bytovou politiku. Bohužel i v této oblasti na tom okres Svitavy není zrovna růžově. V první polovině roku bylo podle statistiků v okrese dokončených jen padesát devět bytů.

A jak je to s novou výstavbou? Ani zde se není čím moc chlubit. Nových bytů se začalo budovat jen pětapadesát. Přitom čísla ze sousedního okresu Ústí nad Orlicí jsou téměř dvojnásobná. Zkrátka, stavět se ve svitavském okrese příliš nechce, a to bez ohledu na to, o jaké stavby se jedná. Stavebních povolení a ohlášení o stavbě vydaly úřady v minulém pololetí pouze 353, což činí necelých sedmnáct procent z celého Pardubického kraje.

Právě dostupné bydlení, možnosti zaměstnání za odpovídající plat, dobrá dopravní obslužnost do větších měst patří k tomu základnímu, co lidé při volbě místa k životu zvažují. Jak konstatoval poličský starosta Jaroslav Martinů, je velmi důležité, aby se podařilo přimět mladé lidi s kvalitním vzděláním, aby v regionu zůstali. Je to logické, protože takoví lidé, mají potenciál region rozvíjet.

Podle radního Pardubického kraje Zdeňka Křišťála se Pardubický kraj snaží rozvoj venkovských oblastí kraje podporovat. Dotace z Programu rozvoje venkova, různé další evropské tituly, obdobně jako nejrůznější dotace z rozpočtu kraje na projekty malých obcí, patří k těmto možnostem.

Pouze dotace ovšem zřejmě nenápadné vylidňování okresu nezastaví. Jistou roli v tomto případě hraje i chybějící kvalitní dopravní infrastruktura. Víceproudé silnice, vedoucí jednak do Pardubic a Hradce Králové, a pak do Brna, by bezesporu zajistily lepší dopravní obslužnost, a tak i dosažitelnější lepší zaměstnání pro obyvatele svitavského okresu. S tím souhlasí i krajský radní. „Kvalitní dopravní infrastruktura hraje bezesporu velmi důležitou roli. Považuji ji za základní krok k posílení zájmu o investiční činnost v území, a tím i vytvoření podmínek pro možnost zvýšení pracovních příležitostí. Realizace budoucí R35 procházející mimo jiné i svitavským okresem je jednou ze zásadních priorit kraje, kterou se snaží maximálně podporovat," uvedl Zdeněk Křišťál.

Blýská se okresu na lepší časy?

Co se týče unijních dotací, kraj slibuje, že v souvislosti s připravovanými programy pro nové plánovací období 2014 - 2020 bude při jejich přípravě a realizaci pamatovat, aby byla podpora venkova a problémových regionů vnímaná velmi silně. Zato silnice, po které nemusíte jet co chvíli padesát, jen tak rychle nebude.

(syh)