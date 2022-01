Každý Čech, včetně kojenců, sní ročně 84 kilogramů masa, k tomu 38 kilogramů chleba a vypije 280 půllitrů piva na hlavu. Zatímco množství vypitého zlatého moku možná někoho překvapí, nejčastější jména a příjmení vyvolají údiv jen stěží. Nejčastějším jménem je totiž Jiří Novák a Jana Nováková. Zatímco jí je 43 let, on je o dva roky mladší. Věkový průměr v Česku činí 42,6 let. To hravě přeskakují jen na Chrudimsku, kde je věkový průměr 42,9 let.