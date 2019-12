Vánoce se nezadržitelně blíží. Lidé stojí fronty na vánoční stromky a tento týden začne také prodej kaprů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Letošní tradiční prodej ryb se ve Svitavách uskuteční od 20. do 23. prosince na náměstí Míru u kašny svatého Floriána. Kapry bude prodávat Rybářské sdružení Vysočina z Poličky. V případě vyprodání zásob ryb může být prodej ukončen dříve. V Litomyšli mohou lidé zajet pro kapra do rybářství u výpadovky na Vysoké Mýto. Tady kapra koupíte i na Štědrý den až do 11 hodin. Pouze prodejna na starých sádkách je z technických důvodů zavřena.