Muzeum ve Svitavách má nového ředitele. Blanku Čuhelovou vystřídal 1. července Hynek Stříteský. Pochází z Ostrého Kamene, absolvoval svitavské gymnázium, vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Působil v Národním muzeu a Národním technickém muzeu v Praze. Po letech se vrací na Svitavsko.

Hynek Stříteský | Foto: Město Svitavy

„Mohu prozradit, že chci využít svých kontaktů a do Svitav přinést některé zajímavé výstavy ze sbírkového fondu Národního technického muzea. Mým cílem rovněž je přivést svitavské muzeum do organizace ICOM neboli International Council of Museums, tedy mezinárodní sítě, mezi jejíž členy patří více než dvacet tisíc muzeí z celého světa,“ uvedl nový ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.