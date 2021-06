„Zařízení poskytuje v současnosti převážnou část svých zdravotních služeb ambulantní a krátkodobou pobytovou formou, jen malou část tvoří děti s těžkým postižením na lůžkách dlouhodobé péče,“ uvedla radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Svitavské zařízení je zmodernizované.

„Vybudovali jsme zázemí pro resocializační pobyty pro matky s dětmi, což jsou krátkodobé pobyty matek s ohroženými dětmi, které učíme péči o kojence či batole, domácnost, jídlo i finance. Poté, co odejdou do svých rodin, za nimi jezdíme do jejich domovů a poskytujeme takzvanou terénní péči. Cílem je, aby vše, co se naučily, skutečně uplatnily,“ uvedla ředitelka centra Drahomíra Votřelová.

Hlavně je nutné zvětšit pokoje, aby bylo možné pohodlně obsluhovat větší lůžka s imobilními klienty. Rekonstrukci potřebuje koupelna a v plánu je zřídit část pro společný pobyt rodičů s dítětem. Projekt za téměř čtyři miliony korun by měl být hotový v roce 2023. Do stavebních úprav v Dětském centru investoval kraj za posledních deset let více než 12,5 milionu korun. Podpoří také úpravu zázemí pro podporu paliativní péče a bude investovat do stavebních úprav.

Rodičům, kteří se sami doma po celé roky starají o těžce nemocné děti, poskytují respitní, tedy odlehčovací péči. „Sněmovna by v těchto dnech měla rozhodnout o Centrech komplexní péče v rámci zákona o zdravotních službách. Ta budou poskytovat pomoc primárně těžce nemocným dětem, následnou a dlouhodobou péči. My jsme připraveni. Máme zkušenosti, prostory i kvalifikovaný personál,“ podotkla Votřelová.

Dětské centrum má v plánu zkvalitnit služby v oblasti paliativní péče, jež jsou zaměřeny na děti s onemocněním, které ohrožuje či jakkoliv limituje život. „Podali jsme žádost o podporu projektu z evropských fondů, abychom získali finance na stavební úpravy. Chceme připravit lůžkové oddělení od šesti do osmi lůžek pro příjem starších dětí s těžkým postižením ve věku do 18 let,“ vysvětlila ředitelka.