Univerzální hnědá omáčka zvaná UHO a další lahůdky jsou ve školních jídelnách minulostí. Tedy aspoň ve Svitavách na Felberově základní škole. Zdejší kuchařky vyhrály celostátní soutěž školních jídelens mottem Moderně, chutně, zdravě a sezonně.

KAŠE S BATÁTY

Kuchařky ze svitavské jídelny připravily porotě jídlo, které tam školáci běžně obědvají. Šťavnaté kuřecí minikarbanátky se sýrema zeleninou, bramborovo- batátovým pyré a s pečenou červenou řepou s mrkví a bylinkami zabodovaly. A není to jen tohle jídlo, které mají žáci ze svitavské školy rádi. „Chutná mi tady všechno. Nejlepší je asi svíčková, protože tu umí opravdu výborně. Ryby taky vaří často a dobře. Všechno je dobré, není jídlo, co bych tady nesnědla,“ říká školačka Anna Tláskalová. Svíčkovou miluje i její spolužák Matěj Zika. „Vaří tady dobře, sním skoro všechno. Nemusím jenom dušenou mrkev,“ dodává Matěj.

Právě děti jsou nejnáročnější strávníci a není to s nimi jednoduché. Nesní všechno. „S dětmi je to složitější, mají různé návyky z domova. Jsou samozřejmě hodně oblíbená jídla i méně oblíbená. Učíme je jíst jídla, která běžně v domácnostech nevaří. Spousta dětí nemá rádo luštěniny, ty se ale dají schovat do masa nebo polévek. Je to na děti trochu past, ale působí na ně dobře,“ vysvětluje ředitelka Felberovy základní školy ve Svitavách Jana Pazderová.

Mezi nejoblíbenější jídla patří kuřecí řízečky či karbanátky. Přílohy dělají kuchařky pestřejší a zařazují nové suroviny z moderní kuchyně. „Bramborovou kaši lze zpestřit batáty. Vaříme taky bulgur, kuskus. Na jídelníčku se objevuje i losos nebo králík. Vaříme i bezlepkovou dietu,“ říká vedoucí školní jídelny Hana Bolcková.

Mezi sladkými jídly vedou dukátové buchtičky nebo koláče. To, že kuchařky dokáží připravit jídla, na kterých si děti pochutnají, poznají snadno. „U nás se moc jídla nevrací. Děti většinou dojídají. Horší je to jen, když máme ryby nebo luštěniny,“ podotýká Bolcková.

PŘÍSNÁ PRAVIDLA

Školní jídelny navíc musí plnit takzvaný spotřební koš, který nařizuje, kolik masa, ryb, mléka, brambor a dalších surovin se musí měsíčně objevit na jídelníčku. „Spotřební koš je přísný. Někdy je to postavené na hlavu a je problém vše splnit,“ uzavírá Pazderová.