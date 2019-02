Svitavy – Heslo pomáhat a chránit, které mají napsáno na svých automobilech, nepřirostlo svitavským pořádkovým policistům nejspíš příliš k srdci.

Svědčí o tom alespoň průběh incidentu, který se odehrál minulý pátek na svitavském náměstí a v přilehlé ulici Pod Věží. Na zemi ležící opilou bezdomovkyni muži zákona odvlekli a pohodili do polorozbořeného domu.



Ten leží na soukromém pozemku, je oplocen a označen nápisem: Vstup na staveniště zakázán. Svůj postup policie obhajuje tím, že opilá žena označila tento dům za své bydliště. „Přivolaná policejní hlídka zjistila, že žena neutrpěla žádná zranění a ani se nestala obětí trestného činu," proto ji policisté doprovodili do místa, které označila za své bydliště," popsala událost tisková mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová.

Popis se liší

Její popis události má ovšem svá ale. Podle svědků celého incidentu, nebyla opilá žena naprosto schopna komunikovat s okolím. „Sklánělo se nad ní několik lidí, ale bezdomovkyně nevydala ani hlásku," popisuje událost jedna z přihlížejících žen.



Pravděpodobnější variantou tak je, že policisté využili skutečnosti, že bezdomovci v uvedeném domě načerno přespávají a ženu tam odtáhli.



„Myslím, že ji měli odvézt na rentgen nebo na záchytku, jenže šlo o bezdomovkyni, která by za ošetření či nocleh na záchytné stanici nezaplatila…," krčí rameny svědkyně události," jejíž totožnost redakce zná, ale z důvodu jejího přání zůstat v anonymitě jej nezveřejní.

Pozemek, na němž torzo domu stojí, patří dvojici vietnamských podnikatelů, kteří na něm chtějí v letošním roce začít stavět polyfunkční dům. Redaktorům Svitavského deníku se podařilo jednu z majitelek kontaktovat.



„Nikdy jsme nikomu nedali svolení k tomu, aby na našem pozemku cokoliv podnikal, natož bydlel. S bezdomovci máme dlouhodobý problém. Od městského úřadu jsme dostali opakovaně pokutu, za znečištěné prostranství. Objekt jsme proto uzamkli a celý pozemek oplotili. Všechno ale bylo marné, bezdomovci plot povalili a dveře vyrazili. Máme z nich strach," uvedla spolumajitelka objektu Nguyen Thi Hai Ly, do něhož policisté opilou bezdomovkyni odvlekli.



Redakci Svitavského deníku se ozvala i jedna z projektantek plánované stavby, která uvedla, že zároveň zastupuje majitele pozemku při jednáních s úřady.

Bude se bourat

V telefonickém rozhovoru sdělila, že část budovy zůstala na pozemku stát po dohodě se sousedy, aby nedošlo k narušení statiky jejich domu. Budova má být zbořena při zahájení nové stavby. Projektantka také uvedla, že bezdomovce nechali z objektu několikrát vyvést policií.



Jméno projektantky neuvádíme z toho důvodu, že druhý den po rozhovoru volala opětovně do redakce s tím, že jejich kancelář byla kontaktována policií a ona proto nechce dělat zbytečný rozruch a přála si, aby v připravovaném článku nebyla citována. „Vlastně to pro nás zase takový problém není, aby se o tom muselo psát," vysvětlila.



Tisková mluvčí svitavské policie popírá, že by na někoho vyvíjela nátlak, případně někoho přesvědčovala, aby s novináři na dané téma nehovořil. „Z vlastní iniciativy jsem se poptávala a zjistila poněkud jiné informace, než máte vy," reagovala Anna Štegnerová s tím, že podle jejího zjištění majitelům bezdomovci v jejich objektu nevadí. „Podle mých informací se majitelé na policii se žádostí o pomoc při vystěhování bezdomovců nikdy neobraceli a jejich pobyt na svém pozemku tolerují," uvedla Štegnerová.



Jedna událost, kterou ale každá z dotčených stran vidí jinak. Ze všeho výše zmíněného je ale téměř jisté, že protentokrát se policisté svého hesla pomáhat a chránit příliš nedrželi. Možná si vůbec neuvědomili, že i bezdomovec je člověk, kterého není možné někde pohodit jako odpad. Stejně jako jim možná nedošlo, že si státní instituce (a policie už vůbec ne) nemohou ulehčovat práci tím, že přenesou zodpovědnost na soukromou osobu.



Zákon o policii navíc říká, že tato smí vstupovat bez svolení na soukromý pozemek pouze v případě, že má důvodné podezření, že je na něm páchán trestný čin, či se na něm nachází osoba v ohrožení zdraví a života. Odvlečení a pohození opilého člověka do místnosti plné odpadků, je ale úplně něčím jiným, než pomocí v nouzi…

Velký problém

Potíže s bezdomovci a lidmi takzvaně sociálně slabými dnes řeší prakticky všechna větší města v republice. Jak těmto lidem pomoci, kde je ubytovat a jak jim dát šanci dostat se ze dna lidské společnosti?, to jsou otázky, nad nimiž si lámou hlavu politici i odborníci.



Zajímalo nás proto, jak přesně k tomuto závažnému společenskému problému přistupuje svitavská radnice. Její vyjádření k této problematice dáváme v plném znění.

René Flášar





Vyjádření svitavské radnice

Ve Svitavách se pohybuje v ulicích města cca 20 tzv. zjevných bezdomovců, tedy těch, kteří přespávají v různých opuštěných objektech a pohybují jak na ulici, tak ve veřejných budovách. K přespání využívají opuštěné objekty továren, maringotky, včelín v lese, bunkr za nádražím.



Další skupinu tvoří osoby, které jsou bezdomovectvím ohroženy, neboť získávají příležitostné bydlení u přátel nebo v ubytovnách. Těchto osob je cca 60.



Problém bezdomovectví město řeší již několik let. Je zřizovatelem organizační složky Sociální služby města Svitavy, která provozuje Azylový dům pro muže, s kapacitou 16 lůžek a v zimních měsících poskytuje okamžitou pomoc osobám, které nemohou využívat sociálních služeb a kterým hrozí vážná újma na zdraví.



Pomoc je poskytována v nezbytném rozsahu – v podobě poskytnutí přístřeší, zabezpečení tepla, stravy, usušení oděvů, možnosti osobní hygieny a využití čistého ošacení ze sociálního šatníku, který provozuje OS ČČK. Možnost osobní hygieny a výměny šatstva mají bezdomovci i mimo zimní měsíce (2x týdně: v úterý a v pátek). Dále město přispívá ze svého rozpočtu na provoz Azylového domu pro matky s dětmi, který provozuje OS ČČK.



Strážníci reagují téměř denně na oznámení, stížnosti i vlastní zjištění (stovky případů). Tím mají ucelený přehled o věcech, potřebách, hendikepech a příbězích konkrétních lidí (bezdomovců), kteří se po Svitavách pohybují, a kteří jsou tolerováni nebo netolerováni na různých místech ve městě. Konkrétní zjištění předávají k dalšímu postupu odboru sociálních věcí, případně do neziskových organizací.



Zároveň pomáhají subjektům, které jsou jejich konáním omezováni. Některé z těchto služeb městská policie přímo iniciovala a podílela se na jejich rozjezdu i dalším provozu. Z analýz (dotazníků i hlídkové služby) vycházejí veškeré subjekty, který s bezdomovci pracují nebo se na to připravují.



Je také zpracována studie možné transformace stávajících sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, kdy v jednom objektu budou zajišťovány služby nízkoprahového denního centra, noclehárna a azylový dům, který by byl rozšířen i pro bezdětné ženy.

Šárka Řehořová, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

Zuzana Pustinová, tisková mluvčí