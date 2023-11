První prosinec se nezadržitelně blíží a s tím i omezené péče na některých odděleních Nemocnice Pardubického kraje. Svitavská nemocnice od prosince zavírá lůžkové oddělení chirurgie, urologie a ORL.

Nemocnice ve Svitavách. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

V prosinci nebude ve Svitavské nemocnici sloužit služby téměř polovina lékařů.

"V důsledku toho dojde u třech oddělení k omezení provozu jak lůžkové části, tak kompletní operativy. Zajištěny budou pouze akutní ambulance ve všední dny v době od 7 do 15.30 hodin," sdělila mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová. Chirurgie, ORL a urologie. To jsou tři oddělení, jejichž lůžková část se v prosinci neotevře a nebude zde fungovat ani žádná operativa. V provozu budou pouze akutní ambulance, a to v pracovní dny od 7 do 15.30.

Zavíračka svitavské porodnice se nekoná. Lékaři stáhli výpovědi

"Nejsložitější situace je v tuto chvíli na oddělení chirurgie. Omezení provozu tohoto oddělení limituje také fungování dalších operačních oborů, jako jsou právě ORL nebo urologie," vysvětlila Semrádová.

Péče o chirurgické pacienty bude v prosinci zajištěna pouze na ambulanci, kde budou sloužit plně kvalifikovaní lékaři. O pacienty, jejichž stav bude vyžadovat hospitalizaci nebo observaci, se postarají ostatní chirurgická oddělení Nemocnice Pardubického kraje.

Výpovědi z přesčasů daly v Pardubickém kraji v nemocnicích více než tři stovky lékařů. Nemocnice omezují péči a odkládají plánované operace.