„Jsem spokojený, tělo je trošku v rozkladu, ale jsem spokojený,“ řekl v cíli Matěj Vrbka. Na trať extrémního závodu 1000 miles se vydal podruhé ve svém životě. K tomuto rozhodnutí ho inspirovala reportáž o mílařském závodě v České televizi. Letos startoval z Hranic u Aše, cíl byl v Třebeni u Chebu.

Jak vlastně extrémní závod 1000 miles probíhá?

„Každý závodník obdrží přesnou trasu závodu, kterou musí bezpodmínečně projet. Snažil jsem se jet co nejvíce za světla. Denně jsem byl v pohybu 19 hodin, jel jsem průměrnou rychlostí deset kilometrů v hodině a skoro za každého počasí,“ popisuje Vrbka. Terén celé trasy je extrémně náročný, hodně míst bývá neprůjezdných a kolo se tak musí přenášet. „Je to závod bez organizační podpory a spíte, kde se dá, já spal nejčastěji v autobusových zastávkách,“ říká závodník. Každý večer musel pořadatelskému týmu poslat kontrolní SMS zprávu se souřadnicemi. Nejhorší úsek byl podle nehodě paradoxně ten blízko domova. "Byly to Orlické hory, které jsou dobře jezdivé, ale mně to tam vůbec neutíkalo,“ líčí Matěj Vrbka. Naopak nejlépe se mu jelo na jižní Moravě, kde si dopřál hodně zastávek. „Bylo krásné počasí, dal jsem si meruňky přímo ze stromu, trasa vedla mezi vinicemi…,“ dodává závodník.

Závodníci s sebou vezou povinnou výbavu, Matěj Vrbka měl navíc spací pytel, náhradní ponožky a bundu do deště. Je potřeba přemýšlet nad každou věcí, protože vše vezete či nesete vlastní silou. Svitavský sportovec naštěstí nemusel řešit žádný defekt, možná i proto, že přešel na bezdušový efekt. Kolo však dostane stejně jako člověk v takto neobvyklém závodě hodně zabrat. „Poslední dny to bylo o silné vůli mé i kola,“ potvrzuje Matěj. Jídlo se řeší „za pochodu“, po trase, jak brzy dvaatřicetiletý sportovec přiznává, nejčastěji si pochutnával na klobáskách.

Příprava na tak extrémní závod je náročná. „V zimě trénuji na trenažeru, když je lepší počasí, snažím se jezdit venku. Ale na extrémní terén se těžko připravuje,“ upozorňuje Vrbka. Půl roku před závodem se snažil proto najezdit na kole přes 60 hodin měsíčně.

(ik, pá)