Chotovice – Český rekordman ve vánoční výzdobě? Jednoznačně Václav Trunec z Chotovic u Litomyšle. Nyní jeho dům a zahradu zdobí na 55 tisíc žárovek.

O svátcích si jeho originální výzdoby všimla i zahraniční média. O osvíceném domku a „světlonoši“ se psalo po celém světě. „Přijeli k nám redaktoři z agentury Reuters a udělali tady reportáž. Tu pak poslali do celého světa. Před Vánocemi to bylo vysíláno v hlavních zpravodajských relacích skoro na celém světě. To mě velmi potěšilo,“ říká Václav Trunec, který svůj dům zdobí už roky. Začínal před třinácti lety s osvícenými okny a nyní jeho dům zná celý svět. O chotovickém domě plném žárovek psali novináři z USA, Itálie, Řecka, Bulharska, Filipín, Finska, Libanonu, Jihoafrické republiky, Austrálie, Malty, Kanady a dalších států. Truncův vánočně vyzdobený dům se objevil také mezi 35 fotografiemi vánoční výzdoby z celého světa.

Osvětlený dům zaujal zahraniční média, ačkoliv tady není žádný sob ani Santa Claus. Václav Trunec si zakládá na ryze českých symbolech Vánoc. Sváteční atmosféru si u domu v Chotovicích mohou návštěvníci vychutnat až do 6. ledna.